Inserita in Politica il 26/10/2019 da Direttore A2 Bocce, l´EDERA MARSALA gioca nel Bocciodromo di Terrenove Bambina il terzo incontro L´Edera Marsala, dopo la prima sconfitta a Terni, affronterà in casa la Possaccio di Varese nella Terza giornata d´andata del Campionato Nazionale di Bocce F. I. B. Raffa di serie A2. Si prospetta un match d´alto livello agonistico visto che ad affrontarsi vi sono due formazioni di peso del girone 1, l´Edera di Marsala che ha sfiorato la promozione nello scorso campionato e la Possaccio di Varese (in A2 da quest´anno, dopo aver acquistato il titolo dall´Alto Verbano che ha cessato la propria attività) che annovera fra i suoi componenti di maggior spicco grandi affermazioni delle bocce varesine. Inoltre, la Possaccio con i suoi 6 punti, avendo collezionato due risultati pieni su due incontri, guida la classifica alla vigilia della terza giornata del campionato, assieme alla Rinascita di Modena.



L´Edera Marsala con i sui 3 punti è attualmente quarta, avendo perso per 5 a 3, fuori casa, contro la IMP Edile Piccirillo. Dopo un inizio gara apparentemente favorevole per l´Edera ha chiuso in svantaggio (3 a 1) il primo tempo. Nella ripresa, malgrado grinta ed impegno, l´Edera non ha saputo ribaltare il risultato, perdendo l´incontro (5 a 3). Archiviata la sconfitta, la formazione allenata da Vincenzo Iannarino si sta preparando per ospitare la Possaccio di Varese con i dovuti accorgimenti, ma senza paura, perché l´Edera Marsala ha le giuste potenzialità per affrontare l´incontro a testa alta. E, magari di fare pure risultato, sfruttando al meglio le proprie risorse e puntando sul fattore campo.



Edera Marsala vs Possaccio di Varese è uno di quegli incontri aperti a qualsiasi risultato, un motivo in più per non mancare sabato 26 ottobre alle ore 14:00 al Bocciometro di contrada Terrenove Bambina a Marsala. Lo "spettacolo", per gli amanti delle bocce, è assicurato. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.