Inserita in Politica il 26/10/2019 da Direttore Prima vittoria esterna della Pallacanestro Trapaniche espugna il campo dell’Eurobasket Roma CISTERNA DI LATINA. Prima vittoria esterna della Pallacanestro Trapaniche espugna il campo dell’Eurobasket Roma: 65-84 il punteggio finale. Una gara in equilibrio nella prima parte del match ma,dopo la pausa lunga, gli ospiti si sciolgono e, con l’impatto difensivo diNwohuochaed i canestri di Corbett, scavano un solco che l’Eurobasket non riuscirà più a recuperare. Trapani, precisa e concentrata nell’ultima frazione,aumenta le percentuali dall’arco dei 6,75 con Amici e Corbett e vince con ampio margine la partita.



1° QUARTO:Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Corbett, Amici, Goins e Renzi. Nunzi risponde con Miles, Viglianisi, Loschi, Fattori e Taylor. Corbett realizza dalla lunetta il primo punto della gara. Miles e poi Corbett mettono a segno le loro penetrazioni. Fattori e Renzi sono precisi nei pick and roll e da sotto fanno valere la propria fisicità. Trapani continua a produrre in attacco grazie alla giocata individuale di Spizzichini, ma Taylor da sotto appoggia al tabellone altri 2 punti. Amici dal tiro libero fa due su due. Miles, Amici e Fanti vanno a segno dalla lunga distanza. Cicchetti da sotto porta la formazione laziale sul +3 (8’ 16-13). Corbett prima accorcia dalla lunetta e poi segna il sorpasso granata grazie ad un tiro dalla lunga distanza. Anche Amici è preciso da tre punti e con la sua bomba termina la prima frazione di gioco. Al 10’ è 16-21.



2° QUARTO:Si riprende a giocare con il canestro dalla media distanza di Mollura. Roma sfrutta la penetrazione di Miles, ma ancora Mollura è abile nel giocare back-door e a trovare l’appoggio vincente. Le triple di Graziani e Fattori fanno rientrare Roma sul meno due e costringono Parente al minuto di sospensione (14’ 23-25). Alla ripresa Renzi va a segno con un gancio, ma ancora Graziani è mortifero dalla linea dei 6,75. Mollura punisce la difesa a zona di coach Nunzi con un arresto e tiro. Taylor risponde da sottocanestro e poi Miles attacca il pitturato dal palleggio e realizza con l’aiuto del tabellone (17’ 30-29). Mollura dalla linea della carità fa tre su tre, ma Miles pareggia con un arresto e tiro dalla media distanza. Ancora Mollura dalla lunetta è preciso (due su due), ma nell’altra metà campo, Graziani punisce la difesa granata con una bomba. Miles fa uno su due ai liberi, mentre Cicchetti è più preciso realizzandoli entrambi. Corbett in transizione accorcia le distanze, ma Miles risponde e mette a segno il suo sedicesimo punto. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 40-36.



3° QUARTO:Dopo la pausa lunga, Cicchetti fa due su due dalla lunetta e poi Miles in transizione mette una nuova tripla. Trapani si rifà sotto prima con i due ganci consecutivi di Nwohuocha e poi con le bombe di Amici. Viglianisirisorpassa Trapani nel punteggio, ma poi viene sanzionato con un fallo tecnico. Nwohuocha e Corbett sono precisi dalla lunetta e la schiacciata di Nwohuocha fa chiamare time-out a coach Nunzi (26’ 47-52). Alla ripresa continua il buon momento di Trapani con sei punti consecutivi di Goins (due tiri dall’area e un alley-opp con l’assist di Amici). Miles interrompe l’emorragia romana dalla lunetta, ma è la precisione di Graziani ancora dalla lunga distanza a riportare Roma sul -5. Sul finale Corbett realizza una bomba, mentre Taylor da sotto trova l’appoggio vincente. Al 30’ 55-61.



4° QUARTO: Si riprende a giocare con i canestri da due di Fanti, Mollura e Graziani. Corbett con due triple e Amici con la penetrazione portano Trapani sul +12 (33’ 59-71). La bomba di Renzi avvicina i granata verso la vittoria, ma coach Nunzi vuole giocarsi le su e chiama a sé i propri atleti. Ancora da tre punti con Corbett, Trapani punisce la difesa laziale ma Chinellato risponde dalla stessa distanza. La tripla di Bonacini a quattro minuti dalla fine chiude anzitempo l’incontro. Trapani vince 65-84.



DICHIARAZIONI



Daniele Parente (coach 2B Control Trapani):«Nella seconda parte di gara abbiamo lavorato bene e ci sono riusciti meglio i giochi che nella prima parte di gara avevamo difficoltà ad eseguire. Eurobasket è una buona squadra e questa vittoria ci deve far ripartire con rinnovato entusiasmo in preparazione del derby di mercoledì ad Agrigento».