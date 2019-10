Inserita in Cronaca il 23/10/2019 da Cinzia Testa Economia circolare - Successo per uno@uno con il Fastidio Zero a Maker Faire Rome 2019 Oltre 100mila le presenze totali alla settima edizione della “Maker Faire Rome - The European Edition”, l´evento europeo più importante dedicato all´innovazione tecnologica, , organizzato da Camera di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera,

Anche la Uno@uno Differenziata ha registrato molto successo tra i visitatori del padiglione di

Eni, Main Sponsor dell’iniziativa, di cui era ospite. Eni proponeva le sfide per un Pianeta più sostenibile, attraverso progetti innovativi legati all’energia e all’acqua, puntando sull’economia circolare.

Tra questi, il Fastidio Zero, fiore all’occhiello del sistema di certificazione e implementazione della raccolta differenziata uno@uno, messo a punto dall’omonima azienda siciliana, che già dall’inizio dell’applicazione fa balzare la quota di raccolta differenziata a percentuali in linea con le normative vigenti e fa risparmiare somme ingenti alle casse dei comuni .

Uno@uno “personalizza" il rifiuto e determina il reale apporto di ciascuno alla raccolta differenziata.

Tutti i rifiuti, differenziati secondo una procedura semplice, vengono tracciati nella quantità e nella qualità, consentendo all’utente di monitorare online il procedere dei propri conferimenti.

La metodologia uno@uno, utilizzabile con qualsiasi sistema di raccolta, è stata premiata più volte, nelle varie edizioni dello SMAU, importante vetrina dell’innovazione digitale.

Inoltre, nel corso dell’ultima edizione di Ecomondo, il COREPLA, Consorzio di riuso delle materie plastiche, oltre a premiare l’azienda per aver vinto la call annuale, ha dichiarato che il sistema uno@uno è l’anello mancante all’economia circolare della rivalorizzazione, che supera la tradizionale economia lineare dello spreco.

Il plus del sistema è dunque il Fastidio Zero apportato agli utenti, che non sono mai costretti a stravolgere le proprie abitudini di conferimento, che invece vengono semplificate, in quanto i rifiuti differenziati possono essere conferiti tutti giorni e in qualsiasi orario nei tradizionali cassonetti stradali, azzerando il costo del servizio porta a porta e liberando risorse umane per l’espletamento delle altre mansioni di pulizia e decoro.

Il risparmio per le amministrazioni e i cittadini è un ulteriore aspetto del Fastidio Zero di uno@uno. Basti pensare che comuni di circa 30 mila abitanti registrano un risparmio annuo di un milione di euro nella gestione del servizio e di un milione e 500 mila euro in meno in bolletta per i cittadini, che diventano 3 milioni per il servizio e 4 milioni sulle bollette per comuni intorno ai 60 mila abitanti. Per i comuni oltre i 500 mila abitanti, il risparmio annuo sarà di 20 milioni di euro nella gestione del servizio e di 22 milioni di euro in meno in bolletta per i cittadini.







File per incorporamento del filmato su YouTube https://youtu.be/CxJKvc0orWg