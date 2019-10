Inserita in Politica il 22/10/2019 da Direttore Evade dagli arresti domiciliari sorpreso da un Carabiniere libero dal servizio Nella nottata del 21 ottobre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno arrestato V.G., 25 enne per l’ipotesi di reato di evasione.

L’uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato notato da un Carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava per le vie del centro di Mazara.

Il militare, senza mai perdere di vista l’arrestato, che ha continuato a seguire a piedi senza farsi notare, contattava il proprio comando richiedendo il supporto degli equipaggi della Sezione Radiomobile e procedeva all’arresto dell’uomo.

Con i militari giunti in supporto, l’arrestato è stato dapprima condotto presso gli Uffici del Comando Compagnia di Mazara del Vallo, quindi, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dello svolgersi del giudizio direttissimo nella giornata di domani presso il Tribunale di Marsala.

L’odierno risultato è frutto di una costante e continua attenzione verso i soggetti gravati da misure cautelari verso cui i Carabinieri riversano sforzi operativi quotidiani per prevenire che gli stessi evadano e commettano reati sul territorio, una attenzione che continua ad essere altissima anche al di fuori del servizio.