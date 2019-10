Inserita in Cronaca il 22/10/2019 da Rossana Battaglia Pizza solidale

Si terrà a Marsala, il prossimo lunedì 4 novembre, alle ore 20.30, l´iniziativa benefica e di animazione missionaria "Pizza Solidale" che ha l´obiettivo fondamentale di sostenere il progetto "Asili di strada" in Sud Sudan promosso dal padre Mario Pellegrino, giovane missionario marsalese, che fa parte dei Missionari Comboniani.

La manifestazione, organizzata dal Comitato cittadino "Marsala Solidale", Amici del Terzo Mondo, Legambiente Marsala- Petrosino, Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo, Diocesi di Mazara del Vallo, Associazione Istantenee, A.D. Scacchi Lilibetana, vuole sollecitare le coscienze ad una conoscenza più approfondita di alcune zone del mondo ed a un impegno maggiore di solidarietà concreta. Coloro che desiderano partecipare devono impegnarsi a versare una donazione di almeno 15 euro a persona ed a prenotarsi al 393.9114018. Durante l´incontro si avrà la possibilità un breve video-messaggio di padre Pellegrino e di vedere alcuni immagini del progetto in questione. Chi continuano ad affermare: "Aiutiamoli a casa loro" è invitato a dimostrarlo con i fatti. La solidarietà umana e cristiana non si nutre di parole che ci deresponsabilizzano.