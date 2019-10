Inserita in Cronaca il 21/10/2019 da Rossana Battaglia Qualifica conseguita dagli alunnidel Danilo Dolci Partinico -Portato brillantemente a termine il triennio di studi, alunne ed alunni delle classi 3A, 3C, 3E, 3P (Serale),dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”dell’IISS Danilo Dolci, hanno sostenuto e superato la seconda fase della valutazione finaledegli esami peril conseguimento della qualifica professionale. La prova pratica, ciascuna per il proprio indirizzo, è stata mirata alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali che i ragazzi hanno raggiunto. Alla presenza di esaminatori regionali e di esperti di settore e sotto la supervisione dei loro docenti, sia d’indirizzo che curriculari, tutti i discenti si sono impegnati, mostrando grande serietà e professionalità, per mettere in campo quanto appreso nei tre anni scolastici. L’emozione e la tensione,espressa dai loro sguardi, è stata benevolmente smorzata dai cenni di assenso rivolti loro dai docenti e dai tecnici che li hanno sempre seguiti. È stata una giornata intensa per tutti. Mentre le commissioni espletavano le formalità di rito, prima di dare l’avvio all’esame, in cucina la freneticità d’azione per la preparazione del menù la faceva da padrona. In salai ragazzi allestivano con attenzione certosina quanto necessario per la mise en place del buffet e contestualmente i discenti dell’Accoglienza turistica preparavano la loro performance. Curato tutto nel dettaglio, è stato dato l’avvio all’esame. Gli esaminatori hanno ampiamente apprezzato le capacità e le competenze pratiche oltre che verbali degli alunni. “È stato un momento importante per i nostri ragazzi-dichiara il Ds Chimenti- perché hanno raggiunto il loro primo traguardo qualificante. Nessuno di loro, comunque, ha puntato solo al conseguimento della qualifica, pur potendolo fare, ma hanno scelto di proseguire gli studi, ed anche questo è un chiaro segno di maturità, che va sottolineato, e di passione per la scelta di indirizzo professionale che hanno operato decidendo di frequentare l’alberghiero. Oggi è stato un saggio del successo della nostra scuola che, nonostante le difficoltà che talora si possono riscontrare, continuerà a portare avanti questi giovani con fierezza e certi della loro futura affermazione professionale. L’augurio di un sereno proseguo rivolgo a loro, ma anche un sentito ringraziamento alla commissione presente quest’oggi ed ai docenti, tecnici, collaboratori ed assistenti, che hanno lavorato indefessamente per accompagnare i nostri ragazzi al raggiungimento di questo obiettivo.”