Inserita in Cronaca il 21/10/2019 da Rossana Battaglia Convegno USPI sulle fake news con Google e Facebook Martedì 12 novembre 2019, su iniziativa dell’Unione Stampa Periodica Italiana, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, si terrà il Convegno “Fake News, Libertà e responsabilità di informazione nell’era digitale – Libertà di stampa, principi deontologici del lavoro giornalistico e leggi dello Stato. L’impatto delle fake news sull’opinione pubblica”.

Il Convegno si terrà dalle ore 9:30 e vedrà la partecipazione di esponenti politici, del settore e delle piattaforme di Google e Facebook, che discuteranno del tema controverso delle fake news e della responsabilità dell’informazione nell’era digitale.

Di seguito il programma completo degli interventi:

09:30 Accrediti

10:00 Indirizzi di saluto PRESIDENZA DEL SENATO

Interventi: - Cons. Ferruccio SEPE, Capo Dipartimento Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Prof. Francesco Saverio VETERE, Segretario Generale – Unione Stampa Periodica Italiana;

- Dott. Carlo VERNA, Presidente – Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

- Dott. Carlo PARISI, Direttore di Giornalistitalia.it;

- Dott. Diego CIULLI, Public Policy manager Google Italia;

- Dott. Laura BONONCINI, Public Policy director – Facebook Italia;

- Avv. Maurizio GUALDIERI, Esperto in materia di Diritto e Mercati dei contenuti e servizi online – Università Europea di Roma;

Coordina i lavori: - Dott.ssa Federica META, Giornalista CORCOM

L’ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria. L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

https://uspiconvegno.eventbrite.it È già possibile accreditarsi al link: