Inserita in Cronaca il 21/10/2019 da Cinzia Testa

Progetto AMORU contro la violenza sulle donne: se ne parla il 22 ottobre a Villabate nel corso della cerimonia che segna il passaggio di consegne tra le presidenti della locale sezione della FIDAPA BPW

Una cerimonia importante, non solo formale, quella del passaggio di consegne tra Lucia Schillaci, presidente dal 2017 al 2019, e Alessandra Aquilino che, sino al 2021, reggerà la presidenza della Sezione di Villaate della Fidapa BPW. Un momento importante per molti dalla veste di sacralità, quella in programma alle 17 di martedì 22 ottobre nella Biblioteca Comunale di Villabate, in piazza della Regione 13. Occasione importante per porre l’attenzione sul percorso sociale e culturale compiuto in questi anni dalle numerosissime associate.





Uno dei progetti nel quale la Fidapa BPW Villabate è presente in qualità di partner, per esempio, é “Amorù – Rete Territoriale Antiviolenza”, del quale martedì pomeriggio parleranno: Valentina Cicirello, vice presidente dell’Onlus LIFE and LIFE, ente capofila del progetto; la dott.ssa Liliana Pitarresi, psicologa – psicoterapeuta, coordinatrice della Rete Amorù; la dott.ssa Angela Lo Piparo, giudice penale del Tribunale di Termini Imerese, che accenderà il dibattito sul “Codice rosso per la tutela delle vittime della violenza domestica e di genere”..





Saranno presenti: la dott.ssa Maria Concetta Oliveri, presidente nazionale Fidapa Bpw; la prof.ssa Giuseppina Seidita, Finance Officier International Bpw; la prof.ssa Maria Ciancitto, presidente del Distretto Sicilia Fidapa Bpw; il dott.Vincenzo Oliveri, sindaco di Villabate. Modererà i lavori la dott.ssa Giuseppina Tesauro, esperta in Cultura e Legalità.





Ingresso libero.