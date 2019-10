Inserita in Cronaca il 21/10/2019 da Cinzia Testa Libertas, prima sconfitta dopo match equilibratissimo Partita tiratissima ed avvincente, fra squadre imbattute, davanti a un numeroso pubbico presente alla palestra comunale di Gravina di Catania. Alla fine, a fare la differenza, il pacchetto di “piccoli” della squadra di Marchesano che, dal settore “lunghi”, ha ricevuto soltanto una decina di punti. Sul risultato finale hanno comunque influito, nel finale punto a punto, alcune palle perse “sanguinose” dalla Libertas condite da un paio di scelte affrettate e azzardate nel finale. Un altro aspetto determinante la situazione falli molto appesantitasi nel secondo periodo quando agli alcamesi sono stati rilevati ben dieci falli, con tanto di tiri liberi, contro i due dei padroni di casa. In casa Gravina saranno certamente dolori anche per le altre squadre, ma la partenza della Libertas, 16 – 9 all’ottavo, lasciava ben sperare come anche la capacità di reagire e di effettuare nuovamente il sorpasso. Andrè e compagni sono stati superati soltanto a un minuto e trenta dalla fine della partita quando Gravina ha mostrato maggiore lucidità. I padroni di casa avevano ottenuto un massimo vantaggio di di sette lunghezze a metà del terzo periodo ma po la Libertas, dopo tre minuti dell’ultimo mini-tempo, aveva ribaltato tutto portandosi avanti per 63-56. Da qui alla fine “gomito a gomito” con gli errori fatali nel finale e con la spettacolare “bomba” da venti metri, a gara finita, di Lollo Genovese che ha fissato il finale sul 73-70. Domenica, al “PalaTreSanti”, altra gara da brividi, ancor di piùdi quella con Gravina. Arriverà infatti ad Alcamo la Virtus Ragusa, squadra che già ad agosto ha pubblicizzato le sue velleità di promozione. Un match, quello con gli iblei, storicamente tosto e che domenica lo sarà ancor di più. Nessuna delle due squadre può infatti pemettersi di incappare nel secondo stop dopo sole 4 giornate.