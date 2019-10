Inserita in Cronaca il 21/10/2019 da Cinzia Testa “Sarà intitolato a Giovanni Tumbiolo il Trofeo Lega Navale Mazara Challenger” A darne la notizia, il presidente della Lega Navale Sezione di Mazara del Vallo, Pietro Tilotta, nel corso della premiazione della regata ‘Trofeo Lega Navale Mazara Challenger 2019’, alla presenza del Vicesindaco e assessore allo Sport Vito Billardello, dei delegati dal Distretto Pesca, Francesco Foraci e Marialuisa Presti, e della Signora Crimaudo moglie del compianto Giovanni Tumbiolo.



La regata di imbarcazioni d’altura quest’anno è stata inserita nel calendario del Blu Sea Land 2019 col patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, ed ha visto sabato pomeriggio diversi equipaggi contendersi il Trofeo nelle acque antistanti il lungomare San Vito di Mazara del Vallo.



Ad aggiudicarsi il Trofeo è stata l’imbarcazione ‘Deianira’ dell’armatore Ernesto Pizzo, seconda classificata ‘Mia’ di Massimiliano Mazzella che ha affrontato in solitaria la regata e terza classificata ‘Niña’ di Salvatore Asaro.



Il presidente del Distretto della Pesca, Nino Carlino, ed il presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Mazara del Vallo, Pietro Tilotta, sottoscriveranno a breve un protocollo d’intesa affinché questo appuntamento diventi una ‘classica’ nel contesto dei Blue Sea Land degli anni avvenire.



Appuntamento dunque l’anno prossimo per il Blue Sea Land 2020, dall’ 8 all’ 11 ottobre a Mazara del Vallo, col ‘Trofeo Giovanni Tumbiolo Challenger’.