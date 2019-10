Inserita in Politica il 19/10/2019 da Direttore Leopolda10 ha fatto il pieno di idee progetti e partecipanti Alla Leopolda tantissima gente interessata; tanti i curiosi, per capire cosa sta succedendo e tanti sono rimasti fuori per ragioni di sicurezza, per le tante presenze non previste. Tantissime idee esposte dai ministri che sono intervenuti e tantissimi i progetti futuri che, come è stato sottolineato, che sono stati esposti ai tavoli e che devono tenere conto delle esigenze del territorio.



Tantissimi i tavoli organizzati per tema, dove sono state raccolte idee e progetti, che si tradurranno in programma per un´Italia che partecipa alla sua vita politica.



Tra i tantissimi tavoli organizzati due in particolare, che sono i temi caldi ed il fulcro per la costruzione di un progetto serio per lo sviluppo e la crescita del paese; il tavolo n. 22 quello della Pubblica Istruzione coordinato dall´On. Davide Faraone ed il tavolo 33, minore pressione fiscale e maggiore equità "la strada possibile" coordinato dal Sen. Mauro Marino.



Tanti i progetti e le idee e, come è stato sottolineato, ora occorre lavorare per il bene comune "Italia" e non per contrastare quelli che non hanno idee e non hanno progetti per costruire il futuro di questo meraviglioso paese.