Tra cooperazione internazionale, educazione alimentare e comunicazione istituzionale: il PO FEAMP tra i protagonisti del Blue Sea Land Il PO FEAMP 2014/2020 partecipa con uno stand e diversi workshop a Blue Sea Land (Mazara del Vallo, 17-20 ottobre), manifestazione internazionale dedicata alla blue e green economy.



All’interno del programma, oltre allo stand istituzionale per la divulgazione di materiale tematico, anche la quarta sessione di educazione alimentare “Hello Fish!” organizzata in collaborazione con Unioncamere.



Promuovere e valorizzare il settore della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, nonché sensibilizzare su queste tematiche i cittadini, adulti e bambini. Queste le finalità della partecipazione del PO FEAMP 2014/2020 a “Blue Sea Land”, la grande fiera multiculturale sulla pesca volta alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche delle filiere agro-ittico-alimentari, giunta ormai alla sua ottava edizione, e che quest’anno si svolge a Mazara del Vallo (Trapani) dal 17 al 20 ottobre 2019.



La Direzione Generale della Pesca e dell´Acquacoltura del Mipaaf, in qualità di Autorità di Gestione del PO Feamp 2014/2020 - il programma operativo cofinanziato attraverso il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - partecipa a “Blue Sea Land” con uno spazio istituzionale progettato per la divulgazione delle informazioni sul programma e uno ludico didattico dedicato alla promozione del consumo ittico responsabile tra studenti e bambini.



Grazie alla vocazione internazionale della manifestazione, che pone grande attenzione al rafforzamento della cooperazione internazionale tra tutti i Paese del Mediterraneo, Blue Sea Land è il luogo ideale per l´animazione del dibattito sui temi di più grande attualità legati alla crescita del comparto, cui sono dedicati diversi incontri in programma, e per promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico.



In questa cornice, le attività curate dal Mipaaf puntano alla divulgazione di informazioni destinate a una ampia platea e alla valorizzazione della comunicazione tematica presso il pubblico dei più giovani consumatori: i bambini. È anche questa, infatti, l´idea alla base di Hello Fish!, il progetto organizzato dalla Direzione Generale della Pesca e dell´Acquacoltura in collaborazione con Unioncamere, previsto oggi, 18 ottobre, presso lo spazio ludico didattico appositamente allestito e animato. L’iniziativa di educazione alimentare vuole infatti coinvolgere i bambini e ragazzi degli istituti scolastici primari e secondari di I grado in una grande campagna di sensibilizzazione alla scelta sostenibile dei prodotti ittici.



Se è vero che il 90% delle specie ittiche dei nostri mari è minacciata dagli eccessi della pesca industriale, ci sono infatti metodi di pesca e allevamento che rispettano le specie, l’ambiente e gli ecosistemi. In quest´ottica Hello Fish! vuole quindi promuovere la commercializzazione di prodotti ittici pescati o allevati in modo sostenibile e rendere i consumatori consapevoli dell´importanza di scegliere con responsabilità. La sessione di educazione alimentare, rivolta oggi ai bambini del III Circolo Bonsignore etrasmessa via streaming su www.hellofish.it, prevede un quiz a squadre su tre temi distinti: la vita e le specie ittiche; i metodi di pesca e la sostenibilità; la piccola pesca artigianale. Ad ogni argomento è dedicato un round del gioco mentre sul sito dell´iniziativa sono disponibili in download le relative schede dedicate progettate per stimolare insegnanti e docenti al quiz in classe.



L´incontro, infine, è pensato per lanciare la seconda edizione del concorso a premi nazionale rivolto alle scuole che si concluderà a gennaio 2020 e che prevedrà per le classi vincitrici il premio gita presso un impianto di acquacoltura o un mercato ittico all´ingrosso. Il regolamento e le informazioni di merito saranno disponibili sul sito www.hellofish.it a partire dal 21 ottobre.





Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.hellofish.it e contattando l´indirizzo email info@hellofish.it