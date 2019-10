Inserita in Cronaca il 17/10/2019 da Cinzia Testa L’AVO: organizzazione di volontariato senza finalità di lucro riconosciuta a livello nazionale come una delle più importanti realtà nel settore socio-sanitario

Sono circa 25.000 i volontari che ogni giorno, in oltre 250 sedi in tutta Italia, prestano un servizio concreto, costante e gratuito accanto ai pazienti e ai loro familiari negli ospedali, negli Hospice, nei Centri diurni per disabili e per malati psichiatrici e nella case di riposo accanto agli anziani, fornendo oltre 3.000.000 di ore annue di servizio gratuito.

Tale realtà è presente anche a Palermo, dove opera un nutrito gruppo di volontari che presta servizio di ascolto e conforto morale e psicologico agli anziani soli, ai malati ed ai loro familiari in convenzione con il Policlinico Universitario, l´Azienda degli Ospedali riuniti di Villa Sofia e Cervello, e l´Hospice dell´Asp di Palermo di Via La Loggia.

La Sede territoriale di AVO Palermo ogni anno organizza diversi eventi per promuovere l’idea del volontariato tra i cittadini Siciliani.

Quest’anno, oltre a riproporre il progetto Book Therapy che già da tre anni permette la realizzazione di biblioteche all’interno degli ospedali a servizio di chi sta male, tra le varie iniziative ha programmato un importante Evento Regionale in collaborazione con AVO Sicilia che si svolgerà giorno 19 Ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la Sala delle Capriate di Palazzo Steri dal titolo”Volontariato e Società, Risorsa del Futuro, Da complemento a Soggetto”

I relatori, docenti di UNIPA, parleranno sull’importanza del volontariato nella nostra società e l’importante apporto economico che il volontariato riesce a generare nei territori dove è presente.

La Prof.ssa Giuseppina Tumminelli curerà l’aspetto sociologico, mente il Prof. Massimo Costa evidenzierà l’importante incidenza e crescita economica che il volontariato riesce a sviluppare in sicilia. Infine Porterà i saluti il Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari.

L’evento sarà moderato dal Presidente di Avo Palermo Dr. Andrea Monteleone e il Presidente di Avo Sicilia Sig.ra Cetty Moscatt.

