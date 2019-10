Inserita in Cronaca il 16/10/2019 da Cinzia Testa Il 20 ottobre, nella “piazza blu” di Mazara del Vallo, l’Invocazione Rotariana per la Pace fra i Popoli con rappresentanti di diverse religioni

Nell’ambito della IV edizione del Blue Rotarian International Event (BRIE), patrocinato dal Distretto Rotary International 2110 Sicilia-Malta, domenica 20 ottobre alle ore 16, a conclusione dell’VIII edizione di Blue Sea Land-Expo Cluster del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente (Mazara del Vallo 17-20 ottobre 2019), si svolgerà la solenne Invocazione Rotariana per la Pace fra i Popoli.

L’Invocazione Rotariana, che sarà letta dal Governatore del Distretto Rotary 2110, Valerio Cimino, rappresenta un momento di altissimo valore simbolico che ha visto ogni anno, a partire dall’edizione 2014 di Blue Sea Land, la presenza di Rappresentanti di diverse religioni, Autorità civili e militari e molti cittadini. Un messaggio di fratellanza, unità, dialogo e cooperazione sarà pertanto lanciato in un luogo simbolo della pacifica convivenza: l’area, nel centro storico della Città di Mazara del Vallo, compresa fra la Moschea Ettakwa e la Chiesa San Francesco, già ribattezzata “Piazza Blu” da Giovanni Tumbiolo, prematuramente scomparso il 15 giugno 2018, insigne rotariano e presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu ed ideatore dell’Expo Blue Sea Land.

Il sogno di Giovanni Tumbiolo era la creazione di un’area mediterranea allargata ove i Paesi ed Popoli, di diverse culture e confessioni religiose, potessero dialogare e cooperare attraverso lo scambio della buone pratiche della blue economy, l’economia del dialogo, e della bio-economia: rigenerazione delle risorse naturali, terrestri e marine; sostenibilità economica, sociale, ambientale e culturale; innovazione nei processi produttivi; responsabilità individuale e collettiva per la salvaguardia dell’Ambiente.

La IV edizione del BRIE, attraverso un programma articolato in concomitanza di Blue Sea Land, ha come obiettivo la condivisione di un progetto di sostenibilità ambientale e di connessione fra i Paesi del Mediterraneo, Africa, Medioriente ed Oceano Indiano.

Durante la quattro giorni del BRIE. sono previsti diversi appuntamenti: incontri presso la “Casa Rotariana” (“Sala Ottagonale” della Cattedrale, via S. Giuseppe, Mazara del Vallo); torneo di tennis tavolo fra ragazzi diversamente abili; il convegno organizzato dal Rotaract ed intitolato “Rotaract for Suistainable Future” (sabato 19 ottobre ore 15,30 presso l’Auditorium “M. Caruso”); visite guidate da rotariani locali alla scoperta della Città, della Kasbah, di bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali e di realtà produttive del territorio, momenti conviviali.

Programma B.R.I.E 2019

Giovedì 17/10/2019

• ore 10,00 Apertura della Casa Rotariana ( Sala ottagonale Cattedrale via S. Giuseppe); Al suo interno sarà possibile ammirare anche la mostra dei disegni “Un pizzuddu di muddica” di Lucia Stefanetti.

• ore 17,00 Presentazione del B.R.I.E. 2019 c/o la Casa Rotariana;

Venerdì 18/10/2019

• ore 10,00 Apertura della Casa Rotariana;

• ore 16,00/17,30 Torneo di Tennis Tavolo fra ragazzi diversamente abili;

• ore 17,30/19,00 Visita Guidata nel centro storico con guida il prof. Danilo Di Maria;

Sabato 19/10/2019

• ore 10,00 Apertura della Casa Rotariana;

• ore 10,30 Visita guidata alla riserva naturale “Lago Preola e Gorghi Tondi” gestita dal WWF Italia”;

• ore 13,00 Presentazione del libro, curato dal Distretto 2110, intitolato “Angoli di paradiso. Le bellezze naturali di Sicilia e Malta” (parla anche della stessa Riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi”); Pranzo rustico presso la Cantina “Tenuta Gorghi Tondi” con lo chef Russo del ristorante “Le Lumie” di Marsala;

• ore 15,30 Convegno presso l’Auditorium “M. Caruso” (via Bagno) “Rotaract for Suistainable Future- Generazione 2030”

Domenica 20/10/2019

• ore 10,00 Apertura Casa Rotariana;

• ore 11,00 Finale e Premiazione Torneo Tennis Tavolo fra ragazzi diversamente abili;

• ore 16,00 Invocazione Rotariana a Piazza S. Francesco;

• ore 19,00 Casa rotariana: chiusura dell’attività B.R.I.E. 2019.

Il B.R.I.E è supportato da: Distretto Rotary International 2110 Sicilia e Malta; Distretto Rotaract 2110; Rotary Club Area Drepanum; altri Rotary Club.