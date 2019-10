Inserita in Cronaca il 16/10/2019 da Cinzia Testa Erasmus day 2019: entrare nel mondo erasmus+ Nell’aula magna del plesso E.Medi dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, venerdì 11 ottobre si è svolto, in occasione dell’ERASMUSDAY, un incontro informativo e divulgativo, con le classi prime di scuola secondaria dell’istituto coinvolte nel progetto ERASMUS+ KA2 “School exghange about good practices in special need education ”. L’insegnante Maria Florianna Calia, coordinatrice dei progetti Erasmus+ della scuola, ha condotto e curato l’incontro formativo coadiuvata dalle docenti Francesca Montoleone e Patrizia Lombardo; ha sottolineato l’importanza e la straordinaria possibilità rappresentata dalla partecipazione dei nostri studenti al progetto: “L’ERASMUS+ KA2 rappresenta un’eccezionale opportunità per l’intera comunità scolastica di apertura verso la dimensione europea, di abbattimento dei confini culturali, linguistici,fisici e mentali che a volte rappresentano barriere per la crescita sociale e umana”. L’ERASMUS+ si configura come un’occasione per migliorare le competenze professionali dei docenti, per implementare le pratiche didattiche rafforzando la qualità dell’insegnamento/apprendimento e come momento importante per lo sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche dei nostri studenti. Presentando la locandina dell’evento gli studenti hanno subito posto l’attenzione sullo slogan scelto per l’evento “Entra con noi nel mondo ERASMUS+”, gli alunni, fortemente incuriositi, hanno ascoltato il video saluto della coordinatrice dell’Agenzia ERASMUS+ INDIRE, per poi confrontarsi dialetticamente con la docente e tra di loro sulla valenza educativa e formativa delle attività realizzate all’interno del progetto, hanno anche avuto modo di riflettere su che cos’è l’unione europea e quali sono i suoi vantaggi. Gli studenti hanno ascoltato diverse testimonianze di coetanei che hanno già partecipato a precedenti progetti e approfondito le attività e le modalità di realizzazione del progetto di cui saranno protagonisti. Alla fine dell’incontro, tutti all’unisono si sono dichiarati felici di “imbarcarsi sulla nave Erasmus+”, ma non da semplici passeggeri, hanno dichiarato, ma da CAPITANI DEL PROPRIO DESTINO E ARTEFICI DEL LORO FUTURO IN CHIAVE EUROPEA. Pronti per la loro prima mobilità sin dal prossimo mese di novembre e vogliosi di ospitare i compagni stranieri. Ha anche partecipato alla giornata ERASMUSDAYS un piccolo gruppo di delegate del nostro istituto impegnate nella prima mobilità all´estero del progetto ERASMUS NATURE LOVING KIDS. La Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, insieme all´Ins. Nuccia Ingrasciotta ed alla Prof.ssa Giovanna Morreale hanno preso parte ad un particolare evento che si è svolto a Lodz (Polonia) e che ha visto protagonisti i bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano il Kindergarden n.206 della città. I bambini insieme ai loro genitori hanno realizzato esperimenti, giochi di manipolazione ed osservazione della natura approfondendo lo studio dei 4 elementi, ovvero acqua, terra, fuoco, aria e sono stati condotti al rispetto degli stessi in un´ottica di educazione sostenibile, obiettivo precipuo dell´agenda 2030 dell´Unione Europea che finanzia tali progetti.