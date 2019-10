Inserita in Cronaca il 15/10/2019 da Direttore Due arresti e otto denunciati a Mazara del Vallo Continuano in maniera serrata i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo.

Nella serata del 14 ottobre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, guidati per lo specifico servizio dal Maresciallo Maggiore Fontana, hanno arrestato il pregiudicato PEREZ Mario 44enne per l’ipotesi di reato di evasione.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione dalle pattuglie dei Carabinieri impegnate in servizio di controllo del territorio, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.

Data la palese violazione, è stato tratto in arresto e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del giudice. L’arrestato già nei mesi precedenti era stato sorpreso dai militari dell’Arma in compagnia di cittadini del luogo, in palese violazione delle prescrizioni del giudice che impone di non incontrare altre persone.

L’odierno risultato è frutto di una costante e continua attenzione verso i soggetti agli arresti domiciliari per i quali i carabinieri riversano sforzi operativi quotidiani per prevenire che gli stessi evadano e commettano reati sul territorio per lo più contro il patrimonio (scippi, borseggi etcetc ). Lo specifico servizio è garantito in maniera continuativa dagli equipaggi della Sezione Radiomobile, in aggiunta alle molteplici necessità istituzionali a cui i Carabinieri giornalmente fanno fronte per soddisfare le molteplici richieste del cittadino.

In questa ottica, i Carabinieri della Stazione di Mazara Due, coordinati dal Maresciallo Maggiore Chiaro, con personale della “Compagnia Intervento Operativo” del 12°Btg “Sicilia” hanno svolto un imponente servizio di controllo del territorio. Nel corso delle operazioni sono state denunciate sette persone nel quartiere di Mazara 2 per furto di energia elettrica e un giovane che è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Inoltre sono stati controllati 100 persone, 70 veicoli, di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo, ed elevate contravvenzioni per violazione al Codice della Strada per un totale di oltre 12.000 Euro.Le attività condotte dei militari dell’Arma, tese a riportare la legalità nelle aree a maggior incidenza criminale, hanno già sortito effetti positivi riscontrati dalla maggior percezione, in termini di sicurezza, della cittadinanza mazarese.