L’hairstylist marsalese Angela Palumbo al campionato Italiano di Acconciature e Make-Up a Paestum

Aggrediscono Carabinieri intervenuti per sedare una lesione

Nella giornata di ieri, 14 ottobre 2019, i Carabinieri della Stazione di Pantelleria traevano in arresto, nella flagranza di reato per il reato di les...

Leggi tutto

Due arresti e otto denunciati a Mazara del Vallo

Continuano in maniera serrata i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. Nella serata del 14 ottobre 2019, i Carabinieri della S...

Leggi tutto

Perseguitava la sua ex arrestato dai carabinieri a Salemi

La notte del 12 ottobre 2019, i Carabinieri della Stazione di Salemi, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un uomo del posto per atti p...

Leggi tutto

Gery Palazzotto racconterà il Cammino del Nord

Si ricredano coloro che pensano che il Cammino di Santiago sia unico. Numerosi sono, infatti, i percorsi che conducono alla meta. Ognuno ha una sua st...

Leggi tutto