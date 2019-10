Inserita in Politica il 14/10/2019 da Direttore “Con gusto si può” Cucina metabolica terapeutica al Danilo Dolci -A fare da padrone stamane al Danilo Dolci è stata la cucina metabolica terapeutica. Seguiti dal metabolic Chef, Davide Grillini, e dalla professoressa Susanna Salvia, alunne ed alunni hanno realizzato un menù piuttosto varioa base di prodotti aproteici, secondo i dettami di una nutrizione terapeutica creata ad hoc per chi è affetto da Tirosinemia o da altre tipologie di affezioni metaboliche rare. È stata una giornata dall’indiscutibile valore formativo ed informativo quella vissuta, oggi, da tutti i partecipanti. L’iniziativa promossa dal Lions Clubs International, Distretto 108 YB, Partinico Serenianus, sotto la presidenza dell’Ing. Marinella Fiore, e dall’associazione Iris, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Cinzia Calderone, e moderata dalla professoressa Silvana Chimenti,ha visto impegnati discenti di tutti i settori dell’alberghiero. Mentre in cucina venivano preparati: purea di carote build, couscous con verdure miste, gnocchi di patate burro e salvia, pasta con pomodorini e asparagi, parmigiana di melanzane apro, pizza con pomodorini e origano, budino al cacao e cioccolata, gelato bettermilk lite e buildmuffins, nel salone attiguo la dott.ssa Sabrina La Fata, specializzata nella dietoterapia dell’infanzia, ha illustrato l’importanza di un piano nutrizionale ad personam, a base di prodotti adeguati, per chi è affetto da patologie metaboliche congenite. L’evento, aperto al pubblico, ha visto la partecipazione di piccole ospiti, che, sotto la guida dello Chef e lo sguardo attento delle mamme, si sono simpaticamente cimentate nella preparazione della pizza, aiutate dai ragazzi più grandi. “È stato un momento diimportante condivisione per i nostri ragazzi, - ha affermato il DS Gioacchino Chimenti- oltre che una fase di apprendimento trasversale che va ad arricchire le loro competenze di base. Nella loro futura professione è fondamentale guardare anche alle esigenze di chi, per affezioni patologiche particolari,necessita di pietanze realizzate a base di prodotti specifici, che non mortifichino il gusto o l’aspetto del piatto, pertanto, la nostra attenzione è orientata anche a questi incontri che accogliamo sempre di buon grado. Ancora una volta desidero ringraziare tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata e il Lions Clubs International, Distretto 108 YB, Partinico Serenianus, con il quale sicuramente opereremo sinergicamente per altri interventi educativi.”

Grazia Gulino