Seminario Catania: Impianti agricoli di biometano in Sicilia

Il prossimo 17 ottobre, si terrà a Catania, presso la Facoltà di Agraria, un seminario che esaminerà tutti gli aspetti legati allo sviluppo di impianti di biometano basati su un’alimentazione agricola, ossia deiezioni animali, scarti e sottoprodotti, biomasse energetiche residuali, nonché gli aspetti della commercializzazione del biometano prodotto.

La Sicilia è una delle regioni potenzialmente più interessanti per lo sviluppo del biometano agricolo, tuttavia l’agricoltura siciliana è rimasta finora in gran parte alla finestra, anche a causa della difficoltà di affrontare la complessità progettuale del biometano, che, prevedendo investimenti generalmente più cospicui rispetto al biogas tradizionale, richiede l’aggregazione di quantità ingenti di materie prime.

Gli interventi del seminario tratteranno anche l’aspetto, altrettanto importante, della commercializzazione del biometano e delle opportunità create dai vantaggi ambientali del biometano nel trasporto pesante e dalla liquefazione del biometano per la decarbonizzazione dei trasporti. Il gas naturale e il biometano liquefatti, identici dal punto di vista fisico, sono un mercato molto interessante, in particolare in Sicilia, per motivi logistici, anche per la possibilità di alimentare trasporti marittimi. Un mercato che sta vedendo nascere negli ultimi tempi una serie di importanti iniziative industriali.