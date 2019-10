Inserita in Politica il 14/10/2019 da Cinzia Testa Il «GAC-FLAG Isole di Sicilia» presenta al «Blue Sea Land» la sua «Strategia di Sviluppo Locale» «Il «GAC-FLAG Isole di Sicilia» parteciperà all’VIII edizione di Blue Sea Land, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2019 a Mazara del Vallo (Trapani) e dove il mare, in tutte le sue sfumature, sarà il protagonista assoluto della kermesse, che quest’anno è dedicata, in particolare, alle connessioni, ai cambiamenti climatici ed al problema delle plastiche in mare. L’evento è organizzato dal «Distretto Produttivo della Pesca», insieme alla «Regione Siciliana» e con il patrocinio del «Ministero degli Affari Esteri», il «Ministero dello Sviluppo Economico» ed il «Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali». Protagonista indiscusso di Blue Sea Land, che come ogni anno sarà realizzato nella suggestiva casbah di Mazara del Vallo, è il modello della Blue Economy, che attraverso i principi dell’«Economia Circolare» è diventato un esempio concreto di sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale. All’interno della sezione Blue Workshop è prevista, inoltre, una serie di conferenze di tipo tecnico-scientifico, divulgativo, politico e culturale. Ed, in tal senso, non poteva mancare una sorta di «Foro per l’Africa ed il Medio-Oriente allargato», con l’incontro fra i Ministri e i rappresentanti delle istituzioni scientifiche della pesca provenienti dai Paesi del Mediterraneo e del Medio-Oriente. Si terrà, tra l’altro, una sessione plenaria dell’«Osservatorio Mediterraneo della Pesca», dedicata al Progetto «Nuove rotte verso la Blue Economy», con le maggiori espressioni istituzionali e scientifiche dell’Unione Europea, della FAO e della CGPM. Nello specifico sabato 19 ottobre (dalle ore 12.00 alle 13.00), presso lo stand del «Dipartimento Pesca Mediterranea Regione Siciliana», si terrà una conferenza stampa dove verrà presentata la «Strategia di Sviluppo Locale» del «Flag Isole di Sicilia», che include le isole degli arcipelaghi delle Egadi, delle Eolie, Ustica e Pantelleria. Nel corso della conferenza, in cui interverranno Giovanni Basciano (V.Presidente AGCI), Salvatore Livreri Console (Direttore «AMP Isole Egadi»), Pietro La Porta e Giuseppe Pagoto (rispettivamente Direttore e Presidente del «Flag Isole di Sicilia») e Rosolino Greco (Dirigente Generale «Dipartimento Pesca Mediterranea») si parlerà, in particolare, dell’azione 1.B.3 «marine litter», ma anche di altre azioni in corso di realizzazione previste dalla strategia di sviluppo».