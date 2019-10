Inserita in Politica il 11/10/2019 da Direttore Studenti, Comune e Azienda rifiuti insieme per la prima giornata di “Eco Partanna” Un´operazione di pulizia straordinaria di alcune aree di Partanna per ridare decoro al centro e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della preservazione del proprio ambiente. Un gruppo composto da numerosi alunni delle scuole superiori e da studenti universitari si riunirà domattina alle 8,30 in piazza Falcone e Borsellino per dare il via alla prima giornata “Eco Partanna”, l´iniziativa ideata dai ragazzi per contrastare l´inquinamento e l´abbandono indiscriminato di rifiuti. Il movimento giovanile, coadiuvato dal Comune e dall´Azienda per la raccolta dei rifiuti che metteranno a disposizione personale e mezzi propri, si occuperà della pulizia in alcuni luoghi pubblici del centro abitato. In particolare gli interventi riguarderanno piazza Mercato con l´annesso parco giochi, via Papa Giovanni, il parco giochi di piazza Umberto, Villa Rita Atria e il Cimitero. “Il Comune. l´Azienda rifiuti e il gruppo di volontari – afferma l´assessore Antonino Zinnanti – collaboreranno in sinergia nell´attività di pulizia straordinaria. Quella di domani sarà la prima di una serie di giornate che i ragazzi, con il nostro supporto, intendono dedicare al tema del recupero dei rifiuti e del rispetto per l´ambiente e il decoro urbano. La buona tenuta di una cittadina passa anche dall´impegno di ognuno di noi per cui vi invitiamo a partecipare numerosi domani con pale e scope per dare il vostro contributo per una Partanna più pulita”. “L´amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Nicolò Catania – promuove con convinzione tutte le iniziative che si prefiggono di migliorare l´aspetto della cittadina. Giornate come questa incentivano un´azione educativa che è al tempo stesso un gesto di civiltà e un invito a tutti ad avere comportamenti più decorosi. Partanna è la nostra casa e dare un´immagine più gradevole del luogo in cui viviamo migliora nel quotidiano la vita di ognuno di noi. Ci auguriamo dunque che domani ci sia una partecipazione numerosa all´iniziativa che questi giovani hanno proposto in modo davvero encomiabile, a dimostrazione che si può avere più cura e amore verso la propria città, amore che si manifesta anche tenendo pulite e ordinate le aree comuni, le aree utilizzate dai più piccoli per giocare e divertirsi, i parchi e le ville dove le persone si aggregano e si relazionano con i concittadini e il proprio ambiente”.