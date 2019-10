Inserita in Cultura il 11/10/2019 da Cinzia Testa Giornata nazionale delle famiglie al museo (F@MU) riserva naturale grotta di Santa Ninfa - centro esplora ambiente Ente Gestore Legambiente Sicilia

Castello di Rampinzeri, domenica 13 Ottobre 2019

Torna domenica 13 ottobre la coinvolgente "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo" nella Riserva Naturale di Santa Ninfa e nel suo Centro Esplorambiente gestiti da Legambiente Sicilia, una giornata in cui genitori e bambini sono invitati a giocare insieme, per scoprire divertendosi un sito di grande interesse e per imparare qualcosa in più sugli ambienti naturali del nostro territorio.

Il Centro Esplorambiente, inaugurato nel 2016, è un museo geologico e naturalistico interattivo e coinvolgente con esposizioni tematiche ed allestimenti didattici, è un centro di educazione ambientale in cui esplorare e concretamente gli affsscinanti equilibri naturali, è un centro di documentazione in cui approfondire i temi della geologia e degli ambienti naturali.

Il tema di quest’anno è "C’era una volta al Museo", che sottolinea la straordinaria importanza della narrazione e del racconto nell’apprendimento e nella memoria, nel confronto e nella crescita; i partecipanti alla Giornata scopriranno quindi insieme alle guide della Riserva Naturale le diverse storie, tra loro intrecciate, che hanno portato alla nascita del Centro Esplorambiente: l´affascinante e complessa origine dei gessi, la relazione millenaria tra gessi e uomo, i personaggi e i protagonisti di una lunga storia di conoscenza e valorizzazione.

L´appuntamento è previsto al Castello di Rampinzeri (Santa Ninfa - TP) alle 9.30. Il programma della giornata prevede lo svolgimento di laboratori didattici, caccia al tesoro e attività di animazione per due diverse fasce d´età: dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 13 anni.

La partecipazione alla Giornata è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili, contattando i seguenti recapiti entro l’11 ottobre: santaninfa@legambienteriserve.it, o 3298620473-75 (in orario di ufficio).

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu 2019), dedicata all´accoglienza e al coinvolgimento delle famiglie nei musei italiani, è promossa dall´Associazione Nazionale Famiglie al Museo; nei musei della Valle del Belice si svolge con la collaborazione della Rete Museale e Naturale Belicina.