Politiche ambientali con il recupero delle tradizioni

Il Presidente della Rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Ginafranco Sorbara nel ringraziare l´Amministrazione comunale per il patrocinio e le associazioni che hanno aderito all´iniziativa ha evidenziato l´importanza del recupero delle tradizioni e dei piatti tipici quale patrimonio che caratterizza i luoghi e le popolazioni.



Inoltre, il Presidente Sorbara, ha sottolineato che il recupero delle tradizioni significa anche rispettare l´ambiente atteso che gli antichi avevano un grande rispetto sia per l´ambiente che per la natura e che l´uomo moderno è un erede ed e pessimo allievo.



In fine è stato sottolineato che l´ANAS ha sempre tenuto in debita considerazione l´ambiente e che è stata la prima associazione che realizzato nel 2009 finanziato dalla Regione Siciliana, una figura professionale, di Esperto ambientale e che, con grande rammarico, soprattutto da quegli amministratori, oggi tanto parlano di ambiente, non hanno mai utilizzata e che avrebbe, la figura professionale, dovuto certificare, con relazione, la compatibilità ambientale dei progetti finanziati dagli enti pubblici.