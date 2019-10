Inserita in Tempo libero il 05/10/2019 da Direttore Favignana gli annuali festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, protettrice dei Pescatori Tornano a Favignana gli annuali festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, protettrice dei Pescatori, con due giornate ricche di iniziative tra celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento e spettacolo. Appuntamento domani, sabato 5 ottobre, e domenica 6, data in cui, per motivi meteorologici, la festa in onore alla Madonna del Rosario è stata anticipata.

La manifestazione, organizzata dal Gac Isole di Sicilia è stata denominata “Aguglia free e mancia” e sabato si svolgerà secondo questo programma:

ore 18 - Il pesce azzurro nostrano dal pescatore al consumatore

Laboratorio formativo e informativo per i bambini tra giochi simulazioni e protezione dell’ambiente.

Mare Mediterraneo, pesce azzurro povero che piace ai ricchi.

Ore 19 - Educazione alimentare e nutrizione: un talk tematico con gli esperti e le istituzioni a confronto con Paolo Balistreri – biologo, Giuseppe Pagoto - Presidente Gac e sindaco delle Isole Egadi e Pietro La Porta - direttore Gac

Ore 19.30 - Sagra del pesce azzurro in tutte le salse con degustazioni free e mancia

Ore 21.30 - spettacolo musicale a tema mare con l’esibizione dei Calandra& Calandra



Questo il programma di domenica:

Ore 8.30 - giro della banda per le vie del paese;

Ore 17.30 - Santa Messa Solenne in onore a Maria SS del Rosario, protettrice dei pescatori. A seguire processione per le vie del paese

Ore 20.15 - al porto omaggio pirotecnico in onore alla Madonna del Rosario

Ore 21.30 - piazza Matrice spettacolo Tributo a Renzo Arbore, a cura dell’Orchestra Made in Sud.

Le manifestazioni in onore alla Madonna del Rosario sono a cura del Comitato Pescatori di Favignana e si avvalgono del patrocinio del Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta ‘Isole Egadi’.

E domani pomeriggio, in occasione della manifestazione del Gac, e domenica mattina, subito dopo la messa delle ore 10.3,0 in piazza Matrice anche a Favignana sarà presente l’Aism.

Il Comune di Favignana, infatti, anche quest’anno aderisce alla raccolta fondi per la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “La Mela di Aism” (Associazione Nazionale Sclerosi Multipla) per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e implementare i servizi per i giovani più colpiti dalla malattia.