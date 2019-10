Inserita in Tempo libero il 30/09/2019 da Rossana Battaglia DEX PASXCAL -“Un gran finale” è il terzo singolo del cantautore siciliano “Un gran finale” è il terzo singolo del cantautore siciliano uscito il 23 settembre

“Un gran finale” parla della voglia di ritornare a sorridere, lottando se necessario per un lieto fine.



Fabio Aiello, in arte Dex Pascal, è un cantautore siciliano. Chitarrista autodidatta nasce ispirandosi a gruppi grunge e cantautori attuali come Mannarino, Max Gazzè, Mirkoeilcane. Esordisce discograficamente l’8 marzo 2019 col brano “Via dalla città” prodotto insieme ad Alexo Vitruviano.

Sempre nello stesso anno esce con altri due singoli prodotti dal cantautore Silvio Mauro: il 6 Giugno “Una strada dietro l’altra”, ed il 23 settembre con “ Un gran finale ”.

Ascolta il brano: Youtube: https://music.youtube.com/watch?v=jYMI4nEwd_A&feature=share Spotify: https://open.spotify.com/track/4Lj0k5Cn0LYre2GZ8uySDr?si=8VfPyk6BQiyNtcX- f4BAvw Apple Music: https://music.apple.com/it/album/un-gran- finale/1480305818?i=1480305819

Contatti e social: Instagram: https://www.instagram.com/dexpascal/ Facebook: https://www.facebook.com/dexilcantautore/?ref=bookmarks Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeq42jK7-

OiQZwGgJF3IxUw?view_as=subscriber cel: 320 3309108