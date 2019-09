Inserita in Politica il 30/09/2019 da Cinzia Testa

Trapani: controlli polizia municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Trapani a salvaguardia del decoro urbano. Nei giorni scorsi agenti, posizionati su auto civetta, hanno individuato e sanzionato cinque distributori di volantini che propagandavano prodotti di supermercati trapanesi.Continuano i controlli della Polizia Municipale di Trapani a salvaguardia del decoro urbano. Nei giorni scorsi agenti, posizionati su auto civetta, hanno individuato e sanzionato cinque distributori di volantini che propagandavano prodotti di supermercati trapanesi.

La sanzione comminata ammonta a 450 € per ogni infrazione.

Si ricorda che la distribuzione di volantini è regolata dall’ordinanza n. 89 dell’1 luglio 2019 che modifica e inasprisce quanto previsto dalla precedente ordinanza n.122/2013.

La modifica prevede che i volantini possono essere distribuiti esclusivamente all’interno di aree private (condomini, aree commerciali, ecc.) e non per le strade o sulle porte e ingressi di privati prospicienti la sede stradale. Il divieto è stato esteso dal solo centro storico a tutto il territorio comunale.

Il Comando di Polizia Municipale assicura che i controlli saranno continui e invita la cittadinanza a segnalare eventuali trasgressori.

----------------------------------------------

Manutenzione strade e marciapiedi

Nel mese di dicembre del 2018 l’Amministrazione Tranchida in ottemperanza ad una variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale e poi approvata dalla maggioranza ha bandito la gara per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi Città.

Grazie a tale scelta, che ha impegnato 850.000,00 euro, in questa settimana l’A.C. ha fatto asfaltare per intero via dell’Uva, via del Legno, via Pantelleria ed ha realizzato già quasi 20 scivoli per disabili, consentendo ai soggetti svantaggiati attraversamenti prima preclusi.

I lavori continueranno e consentiranno il recupero di altre strade e marciapiedi e ciò al fine di rendere la città più accogliente, la circolazione sicura e il contesto urbano a misura di ogni cittadino, anche quelli purtroppo svantaggiati.

Peraltro, preme sottolineare come, in fase di progettazione, vi sia stata la proficua collaborazione tra i comuni di Trapani e di Erice ed a breve si provvederà a mettere in atto il rifacimento dell’asfalto in via Marconi e degli scivoli nelle medesime strade.