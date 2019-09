Inserita in Cronaca il 30/09/2019 da Cinzia Testa In piazzetta Bagnasco due trentenni palermitani che si sono affermati nel mondo dell’alta finanza, uno a Wall Street e l´altro a Singapore Sono nati e hanno studiato a Palermo, completando il loro percorso formativo in autorevoli istituzioni accademiche italiane e internazionali e giungendo a occupare posizioni di responsabilità nelle più prestigiose istituzioni della finanza mondiale.

Due storie di successo, quelle di Carlo Didonna e Giuliano Gioè, che animeranno Piazzetta Bagnasco dalle 19 alle 20 di martedì 1 ottobre, offrendo ai presenti l’occasione per capire quali possono essere i punti di forza di un percorso formativo che ha consentito loro di affermarsi in ambiti lavorativi importanti come le banche di investimento di Wall Street o gli hedge fund. Due storie che affascineranno pure per le passioni che animano la vita di Carlo e Giuliano: intelligenza artificiale, astrofisica e navigazione spaziale.

Un altro degli attesissimi appuntamenti che l’associazione “Piazzetta Bagnasco” promuove - con Cappadonia Gelati come sponsor unico - volti a condividere idee e visioni diverse attraverso il racconto di percorsi di vita speciali.

La partecipazione è, come sempre, libera e gratuita.