30/09/2019 da Cinzia Testa "Verba volant, scripta manent " - Chiesa e scuola: siglato accordo -

-Partinico – Questa volta le parole non sono volate via ma si sono tradotte in un battibaleno in azioni concrete: la stipula di un accordo di comodato d’uso di un terreno su cui ricade un parco, che permetterà agli studenti di svolgere attività fisica nell’ora di scienze motorie, senza dover fare lunghi tragitti che sottraggono tempo alla lezione. La concretezza dell’azione si deve al dialogo costruttivo aperto dal DS Gioacchino Chimenti con il signor Lenglet Emilio, legale rappresentante dell’ASD Invisibili Evidenze – SS. Salvatore e con Don Carmelo Migliore, parroco della chiesa del SS. Salvatore a cui il terreno appartiene. Da anni gli studenti svolgevano attività fisica presso lo stadio comunale che è abbastanza distante dai Iocali scolastici e ciò ha implicato non indifferenti sacrifici da parte di alunni e professori. Rappresentato tale disagio al neo DS non è passato sotto silenzio. Una volta individuata un’area prospiciente il plesso Cappuccini, l’area in cui ricade il “Parco Famiglia”, e raggiunto un repentino accordo tra le parti, Chimenti-Lenglet, la firma del relativo documento ha sancito, per i discenti del “Danilo Dolci”, la prima “novità logistica” di questo nuovo anno scolastico, per l’agevole svolgimento dell’attività didattica durante le ore di scienze motorie. “Ho avviato, nell’immediatezza del mio mandato, – afferma il DS - il dialogo con il signor Lenglet, il quale non ha esitato ad accogliere la proposta rivoltagli. Mio auspicio, così come di tutti i docenti e discenti, è poter siglare ulteriori accordi, atti alla crescita della scuola, con capillari ricadute sull’intera società partinicese ”. A questo punto appare decisamente appropriato scomodare il vecchio adagio popolare: “Quando amore vuole buon luogo trova”, a dimostrazione che la volontà umana può fare tanto ed ottenere ancora di più. È bastato dialogare, chiedere per ottenere, o forse, più semplicemente, è bastata la voglia di agire per la res publica! Grazia Gulino