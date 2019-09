Inserita in Politica il 30/09/2019 da Cinzia Testa Festival di Lampedusa: arte, cinema, natura «ripartire dai diritti per un domani sostenibile » Sull’isola nel cuore del Mediterraneo fino a domani (29 settembre) la kermesse promossa dell’Associazione Lampaethusa con la direzione artistica di Luca Vullo



Nel cuore del Mediterraneo è in corso il “Festival di Lampedusa 2019”, la rassegna che per tre giorni anima l’isola, costruendo un immaginario ponte di dialogo interculturale che parta di rispetto dei diritti dell’uomo e dell’ambiente. Non solo arte, musica, cultura, cinema, ma un vero e proprio laboratorio di idee per riflettere oggi sui temi decisivi per un futuro sostenibile, attraverso momenti di scoperta e di condivisione, esperienze creative e linguaggi trasversali. Il Festival - promosso dall’Associazione Lampaethusa con la direzione artistica di Luca Vullo - nasce dalla volontà di raccogliere quello spirito di un’isola che vuole aprirsi al mondo, per far scoprire le sue unicità, dialogando e superando la più comune narrazione mediatica di Lampedusa.





La prima giornata (ieri 27 settembre) si è aperta alla scoperta dei percorsi nella Riserva Naturale di Lampedusa tramite le escursioni guidate che hanno visto Legambiente illustrare il lavoro di recupero realizzato nel sito. Poi ampio spazio ai prodotti tipici con il Laboratorio del Gusto realizzato in collaborazione con Slow Food e dedicato alle colture resilienti di Lampedusa per immergersi nella sua tradizione agricola. Via anche all’anima artistica della kermesse con l’appuntamento di street art al Museo Archeologico, dove è iniziata la realizzazione del murales di Rosk&Loste.





Ad accompagnare il primo Tramonto Esperienziale la live session di Libero Reina, che ha preceduto il primo appuntamento dei Dialoghi dal Mediterraneo, dibattito sui Diritti Umani con la partecipazione di Amnesty International Italia, Arcigay Palermo, La Migration – Sportello Migranti LGBT. In serata, sempre in piazza, le prime quattro proiezioni della rassegna cinematografica internazionale proposta dal Festival: i due registi Simona Carnino con "The power of passport" e Andrea Trivero con "L´uomo degli alberi" sono stati protagonisti sul palco di un’intensa riflessione sui diritti umani nel cinema documentario. Trivero ha raccontato la straordinaria storia dell´africano Daniel, coltivatore e padre di milioni di alberi, costretto in una carrozzina ma con la passione per il "movimento" costante e il sogno di un mondo più verde; mentre Simona Carnino mantenendo il tema del viaggio ha raccontato l´oscuro mondo dei trasporti illegali delle donne indigene del Guatemala che si spostano verso gli Usa. Entrambi i racconti parlano di corpi spezzati, di braccia e mani che tendono verso l´alto, di carne e ossa che urlano rispetto e dignità.





Oggi sabato 28 settembre la kermesse si è aperta con il nuovo Laboratorio del Gusto per promuovere il presidio Slow Food dell’Alaccia salata di Lampedusa. Alle 15.00 al Porto Vecchio si terrà l’evento Marevivo dedicato alla tutela del mare. Alle 18.30 un nuovo Tramonto Esperienziale sarà accompagnato dal sound di Nino Errera presso Tunèz. Alla sera in Piazza Castello ancora musica con Ritmi dal Mondo e il dj set di FranKlin. Alle 21,30 i Dialoghi dal Mediterraneo si soffermeranno sul rispetto dell’ambiente, con interventi di Marevivo, Water Grabbing Observatory, Turtle Group, Comitato Lampedusa e Banca Sant’Angelo. Poi ancora spazio all’arte con il live painting di Voilà Silvia. A seguire, seconda carrellata di titoli della rassegna cinematografica (“Climate Limbo”, “Plastic River”, “Sulla rotta verde”), infine, la jam session a cui si uniranno tutti i musicisti gli ospiti del Festival.





Domenica 29 settembre, il Festival continuerà con la realizzazione del murales di Rosk&Loste e con il Tramonto Esperienziale accompagnato dalla musica di Mario Crispi al Beach Guitgia. Alle 21.00 in Piazza Castello tornerà il dj set, mentre alle 21,30 appuntamento per l’inaugurazione dell’installazione permanente di Rosk&Loste e del dipinto di Voilà Silvia. A seguire l’incontro con il regista Marco Piccarreda e Pietro Pinto di Snapshots from the Borders precederà l’ultima ‘tappa’ della rassegna cinematografica con quattro documentari italiani in proiezione. Il Festival si concluderà con una grande festa a Portu ‘Ntoni, dove da mezzanotte prenderà via il Beach party con il dj set di Vincenzo Callea from TI.PI.CAL.



www.festivaldilampedusa.com