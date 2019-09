Inserita in Politica il 29/09/2019 da Direttore Diritti replica all´articolo sulla Caccia come per legge ANUUMIGRATORISTI SEMPRE CONTRO IL BRACCONAGGIO

NON E’ POSSIBILE CHE OGNI ANNO DI QUESTI TEMPI VIENE TIRATA FUORI DAGLI ANTICACCIA UNA STORIELLA DI QUESTO GENERE, DI CUI COLGONO OGNI PICCOLA OCCASIONE PER FARNE UN CAVALLO DI BATTAGLIA, A SEGUITO CON LA PRETESA CHE SIA SUBITO SOSPESA LA CACCIA. E MI RIFACCIO ALL’ULTIMO AVVENIMENTO DELL’ABBATTIMENTO DI UN FALCO PECCAIOLO DA PARTE DI UN PRESUNTO CACCIATORE, AVVENUTO NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DI BIRGI IL 14 SETTEMBRE SCORSO, NONOSTANTE CHE LA CACCIA FOSSE CHIUSA, NONOSTANTE CHE L’AEROPORTO SIA SOTTO CONTROLLO H24 DAI MILITARI E DALLE FORZE DELL’ORDINE E MAI POSSIBILE CHE UN ONESTO CACCIATORE RISCHI IL SUO PORTO D’ARMI??? NON CI CREDE NESSUNO. PERCHE’ SI ACCUSANO SEMPRE GLI ONESTI CACCIATORI, E’ STATO MAI PROVATO IN QUESTI ULTIMI ANNI CHE I RAPACI IN QUESTIONE SIANO STATI ABBATTUTI DA UN CACCIATORE, SOLO PERCHE’ ERANO IMPALLINATI, TROPPI CASI UGUALI SI SONO SUCCEDUTI, PERTANTO CI NASCE UN DUBBIO E CI CHIEDIAMO NON E CHE QUALCUNO CI STA SPECULANDO SU TUTTO QUESTO PER INFANGARE LA CATEGORIA DEI CACCIATORI E FARSENE UNA RAGIONE PERSONALE. VOGLIAMO INOLTRE FARLI RICORDARE CHE SIAMO I PRIMI A CONDANNARE QUESTI ATTI DI BRACCONAGGIO CHE NON HANNO NIENTE A CHE VEDERE CON LA CACCIA, PERTANTO NESSUNO SI DEVE PERMETTERE, CHE PER COLPA DI QUALCHE IMBECILLE O BRACCONIERE POSSIBILMENTE SENZA L’ONESTO PORTO D’ARMI, DI ACCUSARE TUTTA LA CATEGORIA DEI CACCIATORI PER POI FARLI PASSARE DALL’OPINIONE PUBBLICA TUTTI PER PERSONE INCIVILI E AGGIUNGO ANCHE CHE OGGI CHI E’ IN POSSESSO DI UN PORTO D’ARMI VIENE SELEZIONATO ATTENTAMENTE DAI FUNZIONARI DELLE QUESTURE.



IL PRESIDENTE REGIONALE ANUUMIGRATORISTI SEBASTIANO VALFRE’