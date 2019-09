Inserita in Politica il 29/09/2019 da Direttore Alunni docenti e tenici del Danilo Dolce di Partinico all´evento solidale Grande fatica compensata da immensa soddisfazione per alunne, alunni, docenti e tecnici del Danilo Dolci per l’evidente riuscita dell’“Evento Solidale” organizzato da “Associazione Speranza” ONLUS. L’atrio della parrocchia del SS Salvatore, gremito di gente ed i locali attigui, le locations in cui hanno operato gli studenti dell’istituto, sapientemente diretti dai loro docenti. Nelle loro impeccabili divise ed armati di smaglianti sorrisi hanno accolto e seguito gli ospiti, lavorando indefessamente, orgogliosi di mostrare competenza e sapiente professionalità acquisita nel tempo, fieri di operare per una serata finalizzata alla raccolta fondi per chi nella vita è meno fortunato di loro. Impegnati più giorni per i preparativi, hanno realizzato i piatti della tradizione siciliana e quello della tradizione eritrea: lo Zikinì. L’armonica composizione del piatto finale è l’innegabile specchio della sintonia delle brigate operanti e dell’entusiasmo messo in campo e trasmesso dai docenti. Sono proprio questi ultimi, infatti, che ogni giorno instillano nei discenti la passione per la professione che sarà “l’arte” della loro vita. “Sono orgoglioso di essere il DS di questi ragazzi e di tutte le componenti operanti nell’istitutoche da meno di un mese dirigo – dichiara Gioacchino Chimenti-. Questa serata sta dando modo al territorio di conoscere lo spirito che muove quotidianamente gli attori della scuola, talora ostacolati da assetti burocratici farraginosi ed imbrigliati in una logistica “stretta” che non gli impedisce, comunque, di portare a termine i loro compiti”, - ed ancora- “Desidero ringraziare Katia Marabeti, la presidente dell’associazione Speranza onlus, e Don Carmelo Migliore, per avere voluto coinvolgere la nostra scuola nell’evento dall’ampio respiro educativo ed auspico che questa sia la prima di una lunga serie di attività che ci vedranno lavorare in rete”.

Grazia Gulino