Finisce l´era della Girgenti Acqua spa e l´acqua torna pubblica L'Assemblea dell'ATI di Agrigento ha votato all'unanimità per la gestione consortile. L'acqua, dopo anni di cattiva gestione da parte di una azienda privata, torna pubblica.



“Con il voto di oggi, la gestione dell’acqua torna pubblica e finisce l’era di Girgenti Acque Spa. Un risultato importante per tutta la provincia agrigentina”. Lo dichiara il Presidente dell’Ati di Agrigento e Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.



La scelta è stata presa all’unanimità dall’assemblea dei Sindaci presenti alla riunione dell’ATI, ad eccezione di quelli dei Comuni che aspirano ad ottenere il riconoscimento dell´articolo 147, cioè la gestione diretta, i quali si sono astenuti.



“La gestione – dichiara il presidente dell’ATI Francesca Valenti- sarà nella forma di Azienda speciale consortile. Il nuovo modello di gestione consentirà di garantire ai cittadini un servizio idrico efficiente con l’obiettivo di renderlo anche meno costoso”.