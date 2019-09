Inserita in Cultura il 23/09/2019 da Rossana Battaglia Mostra “Il Ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei Civici di Milano” “Il Ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei Civici di Milano” ha riscosso un buon successo di pubblico, avendo fatto registrare, dalla sua apertura, 2897 presenze. Allo scopo di ampliare l’offerta culturale a corredo dell’evento, il Museo promuove un ciclo di conferenze dal titolo “Il Ritratto fra tradizione e avanguardia. Percorsi di conoscenza”, con l’intento di fornire degli spunti di approfondimento sul genere del ritratto nell’arte, tra passato e presente. Si comunica il calendario degli incontri: • Giovedì 26 settembre, ore 17,30– Evelina De Castro, "L´ordine delle somiglianze". Il ritratto umanistico e il ritratto nel XX secolo. Le ragioni di una mostra • Venerdì 4 ottobre, ore 17,30– Gaetano Bongiovanni, Giacomo Balla, Nunzio Nasi e il tema del ritratto • Giovedì 10 ottobre, ore 17,30– Daniela Scandariato, Il ritratto dal divisionismo al futurismo: il percorso di Balla, Boccioni, Sironi • Giovedì 17 ottobre, ore 17,30– Lina Novara, Il ritratto dal Medio Evo all’Ottocento • Giovedì 24 ottobre, ore 17,30– Maria Antonietta Spadaro, Élisabeth Vigée-Lebrun, la ritrattista di Marie Antoinette • Mercoledì 31 ottobre ore 17,30 – Don Liborio Palmeri, Lo specchio infranto. Il volto come perdita e come ricerca dell’identità nelle espressioni artistiche Le conferenze saranno precedute da una visita guidata alla mostra, con inizio alle 16,30, previo acquisto di biglietto d’ingresso. La partecipazione alla sola conferenza è gratuita. La mostra rimarrà aperta sino al 10 novembre prossimo con i seguenti orari: da martedì a domenica: 9,00-17,30; lunedì chiuso. Ulteriori visite guidate tutti i mercoledì alle 16,15, previa prenotazione al seguente indirizzo: museo.pepoli@regione.sicilia.it