Inserita in Sport il 23/09/2019 da Cinzia Testa Il 24 e 25 settembre “Karting in Piazza” ad Erice, in Piazza Mauro Rostagno

Si svolgerà martedì 24 e mercoledì 25 Settembre, presso la Piazza Mauro Rostagno (ex piazza Lucca) nell’area antistante lo Stadio Provinciale, la manifestazione “Karting in Piazza”, organizzata e coordinata dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con il Comune di Erice, il I° Circolo Giovanni Pascoli e l’Istituto Comprensivo G. Mazzini di Erice.

Si tratta di un progetto di educazione stradale ed avviamento allo sport, per insegnare ai bambini le regole della sicurezza attraverso lo sport, la diffusione della pratica sportiva e la corretta utilizzazione del tempo libero.

La manifestazione è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni a cui sarà insegnata in allegria l’educazione stradale attraverso lo sport, secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica e una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti.

Il messaggio trasmesso ai bambini può essere sintetizzato dal motto di molti piloti: “Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”.

Nell’area della manifestazione verrà creato un vero e proprio “Karting in Piazza Village”, una zona appositamente allestita con gazebo, video ed altri supporti promozionali e divulgativi di campagne nazionali dello sport, della sicurezza e della mobilità ecosostenibile.

L’iscrizione e la partecipazione degli alunni sarà gratuita ed ai bambini partecipanti sarà rilasciato il diploma di “Ambasciatori della Sicurezza Stradale” ed affidato loro il compito di diffondere nelle rispettive famiglie le “10 regole d’oro della FIA per la sicurezza stradale”.

L’iniziativa, oltre agli alunni delle scuole ericine che hanno aderito, nei limiti dei posti disponibili sarà aperta a tutti i bambini nella fascia 6-10 anni che dovranno essere autorizzati dai propri genitori mediante la compilazione di un apposito modulo di autorizzazione direttamente nel luogo dell’evento.

Il giorno 24 la manifestazione è in programma dalle 9,00 fino alle 13,30 e dalle 14,30 alle 15,30 mentre il giorno 25 dalle 9,00 alle 13,30.

“Abbiamo accettato con grande entusiasmo l’invito del Presidente dell’ACI Giovanni Pellegrino di ospitare ad Erice questo evento - ha dichiarato l’assessore allo Sport Gian Rosario Simonte – che darà l’opportunità agli alunni delle nostre scuole di partecipare ad una così interessante iniziativa. Ringrazio, infine, gli organizzatori per avere scelto proprio la città di Erice che sarà una delle 8 città italiane che ospiteranno la prestigiosa manifestazione."