Inserita in Politica il 22/09/2019 da Direttore Una sentenza per i docenti con 24 CFU che sono da considerarsi abilitati Si susseguono, una dopo l’altra, le sentenze presso il Tribunale del Lavoro, le quali ribadiscono con forza il valore abilitante della laurea, unitamente al possesso dei 24 crediti formativi nelle materie psico-antropo-pedagogiche. Dopo le prime tre vittorie che negli scorsi mesi hanno consentito a dei ricorrenti, patrocinati da MSA, di entrare nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, una nuova recentissima sentenza presso il Tribunale di Siena sposa completamente la tesi sostenuta da MSA e dal suo studio legale B&Z (Bongarzone, Zinzi), secondo cui il possesso di laurea unitamente ai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche è da ritenersi a tutti gli effetti abilitazione all’insegnamento.

Molto interessante il ragionamento posto in essere dal Giudice all’interno della sentenza. Il Legislatore, con il D.Lgs 59/2017, ha stabilito quale titolo di accesso al concorso il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (coerente con le classi di concorso vigenti) e i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Di conseguenza, scrive il Giudice: “Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 cfu, sia stato considerato dal Legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione… Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 cfu per espressa previsione legislativa”.

Rinnovata soddisfazione da parte di MSA. “Abbiamo da sempre sostenuto il valore abilitante di laurea/diploma, unitamente al possesso dei 24 cfu e, per far valere la nostra tesi ci siamo rivolti al Giudice del Lavoro, strategia che si è rivelata ancora una volta vincente e ci ha permesso di ottenere 4 vittore su 4” commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA, comparto scuola.