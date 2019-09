Inserita in Cultura il 20/09/2019 da Cinzia Testa A Salemi le Giornate europee del patrimonio Arte, incontri e percorsi nel borgo Arte, incontri, percorsi. Sono i tre elementi che caratterizzeranno il sabato ´del borgo´ a Salemi. Domani, 21 settembre, il centro storico della città tornerà protagonista, in occasione delle ´Giornate europee del patrimonio´, con tre diversi momenti pensati dall´assessorato alle Culture del Comune di Salemi. Si partirà alle 17, in piazza Libertà, con l´installazione artistica di Jonida Xherri ´O Italia, o grande stivale, non cacciarmi di nuovo a pedate´: un progetto che nasce dalla citazione di Emanuel Carnevali, poeta e migrante italiano, che vuole sensibilizzare sui temi dell´immigrazione, della crisi e della conflittualità. La frase è stata realizzata in un arazzo di 1 X 11 metri, con un testo formato da fili intrecciati e lo sfondo composto da strisce di stoffa che riproducono il mare, come unione e divisione tra i paesi. Alle 17.30, presso la biblioteca comunale, la presentazione del libro ´Le persone e le cose - Nuove strategie di comunicazione dei musei archeologici´, di Aldo Renato Daniele Accardi. Parteciperanno, oltre all´autore, il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, l´assessore alle Culture, Giuseppe Maiorana, il direttore del parco archeologico di Segesta, Rossella Giglio, e Renata Prescia, docente di Architettura. Ultimo atto della serata, a partire dalle 18.30, ´Oro come il grano - Miti e leggende tra le vie del Borgo´: un evento a cura di Chiara Caradonna, Adriana Maniaci e Barbara Palermo, con apericena a tema. Per la partecipazione e quest´ultima iniziativa è necessaria una prenotazione attraverso i numeri 3383470929 e 3397085679.