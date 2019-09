Inserita in Cronaca il 18/09/2019 da Cinzia Testa Startup unite per la#Race4change. In premio? Il pianeta Pianeta ed ecosostenibilità sono le parole chiave dell’iniziativa speciale organizzata il prossimo 20 settembre, a Milano, curata da The Digital Project per volontà di un pool di startup digital virtuose.

L’iniziativa total green, #Race4Change, vedrà coinvolte diverse aziende, tra cui: Wekiwi, HomePal, Birò, BeMyEye, Micro (Selegiochi), Midori, Mimoto, Qwarzo, Way2global e InventoLab con il patrocinio del comune di Milano.



Insieme a Wekiwi e alle altre startup coinvolte, l’agenzia milanese The Digital Project si è impegnata nella realizzazione di un progetto che in modo tangibile educa il senso civile dei cittadini. Ecco che una digital experience si traduce in un’esperienza da toccare con mano.



Una vera e propria gara tra squadre che concorreranno per la sostenibilità ambientale e sociale, muovendosi da un punto all’altro della città lombarda grazie a mezzi, messi a disposizione in occasione dell’evento, completamente ecofriendly. Ogni squadra potrà decidere di utilizzare monopattini elettrici, motorini, macchine o partecipare a piedi. La finalità è raccogliere la plastica dalle strade per sensibilizzare i cittadini e ridurne l’utilizzo.



Il percorso sarà totalmente libero ma diviso in 4 zone con pit-stop in comune. Verranno toccate le zone di Moscova, Chinatown e Garibaldi; ma anche gli spazi che circondano la stazione centrale, sino a raggiungere il quartiere di Isola e dintorni.

Stop and go per i partecipanti da Grom in corso Buenos Aires e da Panino Giusto, in via Turati, altre aziende che sostengono l’iniziativa.

E come premio? Il pianeta.

Per rimanere aggiornato basterà seguire #Race4Change. Ulteriori informazioni saranno inoltre pubblicate sui canali social di ogni azienda partecipante.

“La nostra agenzia ha immediatamente abbracciato la causa green - ha dichiarato il founder di The Digital Project, Carlo Croci - il nostro team partecipa volentieri al #Race4Change in un’ottica che non vuole limitarsi ad un solo giorno ma sensibilizzare la popolazione a compiere gesti quotidiani per salvaguardare il pianeta. Quello dell’ambiente è un tema delicato e va comunicato con attenzione”.

“I social sono strumenti potenti in grado di amplificare la portata dei messaggi ed è l’obiettivo che vogliamo raggiungere con questa iniziativa. La nostra agenzia è in prima linea quando si tratta di progetti virtuosi, le sfide sono il nostro pane quotidiano e non potevamo tirarci indietro soprattutto in questa occasione”, ha concluso Croci.





#Race4Change: piccoli gesti per cambiare il mondo

#Race4Change ha un obiettivo molto chiaro: sensibilizzare la popolazione ed educare i cittadini ad un mondo pulito e sano, preservando le bellezze del pianeta. L’iniziativa sarà totalmente digital e verrà raccontata attraverso i canali social dell’azienda e dei partecipanti. I dettagli sono tutti da scoprire.

Partecipa, condividi, diffondi e amplifica l’evento. Il pianeta chiama, è nostro dovere rispondere. L´iniziativa è inserita in puliamoilmondo.it

Venerdì 20 settembre 2019 - Save the date.



Per maggiori informazioni:

Sito web: www.thedigitalproject.it

Email: info@thedigitalproject.it

Seguici sui canali Social:

https://www.facebook.com/thedigitalproject/

https://www.instagram.com/tdpmilano/

https://www.linkedin.com/company/the-digital-project/