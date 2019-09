Inserita in Politica il 13/09/2019 da Direttore Valderice: “Diventerà Bellissima” da la disponibilità al Sindaco per potenziare l’azione amministrativa a beneficio della collettività. Il gruppo politico “Diventerà Bellissima” creato dal Presidente della Regione Nello Musumeci”, ha incontrato nella sede municipale il Sindaco di Valderice Francesco Stabile. Con il coordinatore comunale valdericino Giuseppe Cardella, che ha fatto gli onori di casa, ed il coordinatore comunale di Trapani Roberto Mollica, c’era l’avv. Giulia Ferro coordinatrice provinciale del partito del capo della Regione. Molto cordiale e di sostanza l’incontro sortito nella dichiarazione di massima disponibilità per l’amministrazione valdericina di Diventerà Bellissima che intende dare un forte impulso alla soluzione degli annosi problemi del territorio.



“ Continua nei fatti, come annunciato in precedenti dichiarazioni, l’azione di Diventerà Bellissima atta a recepire le esigenze e i problemi delle varie realtà comunali - sottolinea la coordinatrice provinciale Giulia Ferro - e portiamo avanti il nostro impegno politico incontrando ed ascoltando amministratori locali, imprenditori, liberi professionisti, impiegati, giovani, semplici cittadini, per fare un quadro chiaro delle necessità ed individuare le soluzioni dei problemi del territorio. Ciò nel preciso obiettivo di fare l’interesse della collettività. Ed è in questo senso che siamo venuti ad incontrare il primo cittadino di Valderice dando tutta la nostra possibile disponibilità”

“Sviluppo territoriale, ricezione turistica, gestione dei rifiuti e della rete idrica, il progetto del porto turistico di Bonagia sono prevalsi tra i diversi argomenti trattati col nostro sindaco-aggiunge il coordinatore comunale Giuseppe Cardella - L’ormai famoso progetto del Porto Turistico di Bonagia, tra l’altro, è stato avviato diversi anni fa ed ancora è in balia delle vicissitudini e problematiche burocratiche-economiche. Inoltre si è discusso sulle istanze avviate alla Regione da parte del Comune, come la gestione delle grandi aree a verde pubblico comunali che potrebbe essere effettuata anche mediante l’utilizzo di operatori della Forestale stipulando apposite convenzioni per migliorare il decoro urbano”.

“A breve, intanto –chiosano Giulia Ferro e Giuseppe Cardella - sarà stilato un documento di specifiche richieste da sottoporre all’attenzione del Presidente della Regione Nello Musumeci. Ribadendo la costante disponibilità del Movimento Politico “Diventerà Bellissima” e in particolare del circolo comunale di essere al servizio dell’Amministrazione valdericina e della comunità, desideriamo proporci come collegamento diretto per il dialogo tra il comune e la Regione Siciliana”.