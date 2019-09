Inserita in Cronaca il 12/09/2019 da Cinzia Testa Marco Masini e Daria Biancardi sul palco di piazza Matrice a Favignana per i festeggiamenti del santo patrono Marco Masini, cantautore e pianista noto per i grandi successi musicali proposti in tanti anni di carriera, nonché vincitore del Festival di Sanremo nel 2004, Daria Biancardi, pupilla del programma The Voice in onda su Rai due e già tra i protagonisti di “All Together Now”, il game show musicale andato in onda su Canale5 con la conduzione di Michelle Hunziker e Spika, giovane promessa del rap italiano. Sono loro i protagonisti dello spettacolo musicale organizzato a Favignana per la sera del 14 settembre, a partire dalle ore 22, in occasione dei festeggiamenti per il SS Croficifisso, patrono dell’isola. Dopo la prima parte della giornata, dedicata alle iniziative religiose che fanno parte della tradizione cui gli isolani sono devoti, in serata prenderà il via la festa in piazza Matrice, condotta sul palco da presentatori che hanno all’attivo manifestazioni e kermesse musicali ed enogastronomiche di successo. Si tratta di Eliana Chiavetta, per molti anni conduttrice del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, speaker radiofonica a Radio Action nonché già volto femminile di TGS Studio Stadio, a Palermo, e Ruggero Sardo, showman siciliano particolarmente apprezzato in Sicilia Orientale, ma con esperienze artistiche di livello nazionale. Saranno loro ad animare la serata di sabato che sarà aperta da Spika, nome d’arte di Francesco Quartararo, per poi dare spazio alle esibizioni della Biancardi e di Masini. Tanta l’attesa sull’isola per l’appuntamento clou delle iniziative del nutrito cartellone che, come tutti gli anni, offrirà grandi emozioni a tutti i presenti a Favignana. L´evento è patrocinato dall´Amministrazione comunale che rivolge un ringraziamento alla Siremar e all´Ass.Trasporto Passeggeri Isole Egadi, oltre che a tutte le attività dell´isola, per il contributo dato a sostegno dei festeggiamenti.