Inserita in Cronaca il 10/09/2019 da Cinzia Testa “La Città che vogliamo: cittadini e potere”: a Marsala il terzo anno di scuola di formazione all´impegno sociale e politico “La Città che vogliamo: cittadini e potere” è il tema scelto per il 3° anno della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico che si svolgerà a Marsala dal mese di ottobre al mese di aprile del 2020.

La città, dopo la vita familiare, è il primo spazio sociale e di “convivenza regolamentata” tra le persone. La città è il primo luogo dove si sperimenta la nostra interdipendenza con lo “Stato Comunità” e dove si vivono le positività e le difficoltà tra singoli cittadini e il potere pubblico.

Le città possono divenire un “laboratorio” di sperimentazione per trasformare la distanza e l’incomprensione tra istituzioni e cittadini in opportunità per suscitare risposte adeguate e serie, sia locali che per altri livelli di partecipazione democratica.

Il prossimo percorso formativo desidera quindi far conoscere, in maniera approfondita, come funziona una città nei suoi vari aspetti giuridici e istituzionali e come ogni cittadino può contribuire fattivamente per contrastare le disuguaglianze e per favorire la coesione sociale.

Come è noto, i cittadini di Marsala saranno chiamati a votare, nella primavera del 2020, per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale. Tale importante appuntamento elettorale ci spinge ancor più a offrire un percorso formativo, senza nessun intento elettorale.

La Scuola, organizzata dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo e dall’Associazione “Cercasi un fine” e con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo, è aperta a tutti coloro che sono convinti dell’importanza dello studio, della formazione permanente, del confronto pacato e costruttivo, della condivisione di saperi e di esperienze.

Ci auguriamo che tanti giovani ed adulti partecipino all’itinerario socio-educativo proposto per essere “cittadini attivi e responsabili” e per così “allontanare” individualismo, sfiducia in ogni legame comunitario e rassegnazione dal proprio vissuto.







Don Francesco Fiorino

Direttore dell’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo

tel. 393.9114018



3° anno della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico a Marsala

Programma anno 2019-2020

La Città che vogliamo: cittadini e potere





Domenica 13 ottobre 2019 - Come funziona la città (aspetti giuridici e istituzionali)

Relatore: Filippo Romano, Viceprefetto Vicario di Siracusa

Domenica 3 novembre 2019 - Il Consiglio Comunale: ma a cosa serve?

Relatore: Maria Evelina Riva, Segretaria generale del Comune di Ragusa

Domenica 15 Dicembre 2019 - Il Sindaco: chi sei e perchè?

Relatore: Salvatore Quinci, Sindaco della Città di Mazara del Vallo



Domenica 26 gennaio 2020 - Dove è la Cassa della Città (alla scoperta del Bilancio e del Patrimonio comunale)

Relatore: Domenico Lomazzo, Funzionario Pubblica Amministrazione Bari



Domenica 16 febbraio 2020 - La Giunta Comunale: amici, compagni o competenti?

Relatore: Salvo Presti, Assessore alle politiche culturali della Città di Milazzo



Domenica 15 marzo 2020 - Chi progetta e fa crescere la Città: cittadini o politici?

Relatore: Rocco D’Ambrosio, Docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e di Etica della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno (ex SSAI, Roma)





Domenica 26 aprile 2020 - La Città che vogliamo. Tavola rotonda con i candidati a Sindaco di Marsala



___________

Modalità di iscrizione e partecipazione alla Scuola



La quota/contributo di iscrizione per l´intero programma è di € 30,00; per gli studenti e per i disoccupati di € 15,00. Per l´iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via e-mail: francesco.std@gmail.com o telefonando al 393.9114018. Le iscrizioni terminano il 10 ottobre 2019. Gli incontri si terranno di Domenica, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso la sala convegni del Monumento "Ai Mille" di Marsa