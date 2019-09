Inserita in Cronaca il 09/09/2019 da Cinzia Testa Casolare Peppino Impastato, Orlando: "Realizzare in questo luogo simbolico il centro nazionale antimafie" “Apprendiamo con piacere dell´interesse della Regione Siciliana per il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato. Il 27 agosto scorso la Città Metropolitana di Palermo ha presentato un progetto ben articolato, partecipando ad un avviso della Regione Siciliana che destina 500000 dei fondi dell´asse 10 (P.O.C./P.A.C.) alla realizzazione del Centro Nazionale Antimafie”. Questo il commento del presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, che aggiunge:” Nell’interesse della Cultura dei Beni Comuni e della promozione della Cultura dei Diritti, siamo sicuri che , unendo le forze , si possano armonizzare le iniziative delle diverse istituzioni, Città Metropolitana, Regione Siciliana e Comune di Cinisi, e realizzare in quel luogo simbolico il Centro Nazionale Antimafie".