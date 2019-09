Inserita in Cronaca il 04/09/2019 da Cinzia Testa CAST GATTUSO: Centro Arte Spettacolo e tecnologia Open day il 5 settembre. La scuola di musica e canto di via dei Cantieri 51 a Palermo apre le porte al pubblico Un pomeriggio per conoscere, provare, educare e magari scoprire il proprio talento. È una grande possibilità quella che mette a disposizione Cast Gattuso, giovedì 5 settembre alle 16 in occasione del primo Open day della nuova sede in via dei Cantieri 51. Uno spazio di oltre 600 metri quadri, dove si potranno incontrare i docenti di canto, musica, recitazione e danza, per chi vuole conoscere e approfondire il proprio lato artistico. Nel corso del pomeriggio si potranno incontrare i responsabili del Trinity College, scuola di musica internazionale riconosciuta in tutto il mondo e si assisterà alla consegna dei diplomi Trinity agli allievi che hanno sostenuto gli esami nella scorsa stagione. Sempre qui, nel corso della stagione si svilupperanno corsi di inglese specifici per musicisti e laboratori propedeutici. Aperto anche lo studio di registrazione “Cantieri 51” del produttore Riccardo Piparo.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Per prendere un appuntamento, telefonare ai numeri 091 8930792 o al 331 3058188 o mandare una mail a castgattuso@gmail.com. Per ulteriori informazioni il sito Internet è: http://castgattuso.jimdo.com/. La pagina Facebook è: www.facebook.com/ castgattuso/?fref=ts.