Inserita in Tempo libero il 04/09/2019 da Cinzia Testa Gran finale del San Vito Jazz 2019 con i concerti di Buonocore e Patruno Dopo i 16 concerti itineranti, nelle strade e nelle piazze, si avvia alla fase conclusiva la rassegna “San Vito Jazz 2019”, promossa dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo con la collaborazione dell’AOTS e la direzione artistica del maestro Mauro Carpi e di Dario Peraino. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre, per quattro serate consecutive, musicisti di fama internazionale come Luca Filastro, Luca Velotti, Nino Buonocore e Lino Patruno si esibiranno nel Giardino di Palazzo La Porta, sede del Municipio. I concerti avranno inizio alle ore 21:30. L’ingresso è libero.

“Lo scorso anno, appena ci siamo insediati- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-, abbiamo “scommesso” sul ritorno, dopo tanti anni, del San Vito Jazz; quest’anno- continua il sindaco- ci abbiamo ulteriormente creduto ampliando la manifestazione con una serie di concerti itineranti, nei mesi di luglio ed agosto, che hanno riscosso il gradimento di un pubblico appassionato e attento animando il centro urbano. Ora il gran finale con eccellenze italiane conosciute in tutto il mondo, ospiti di una rassegna che indubbiamente eleva il valore della proposta di intrattenimento culturale di San Vito Lo Capo che punta ad un turismo sempre più di qualità”.