Inserita in Economia il 03/09/2019 da Cinzia Testa Servizi gratuiti per le start up in forma cooperativa che aderiscono all´avviso pubblico del distretto socio-sanitario d13

L’Associazione Agenzia Giovani per i Giovani, con il patrocinio della Un.I.Coop. e della sua sede territoriale di Catania, mette a disposizione diversi servizi gratuiti, per le start up che intendono aderire all’Avviso pubblico per la creazione di cooperative sociali di tipo B, indetto dal Distretto socio-sanitario D13, e finalizzato alla produzione di lavoro, beni e servizi, e all’inserimento lavorativo dei beneficiari SIA/REI.



Con la finalità del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, i cittadini in condizioni di povertà residenti nei Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini, Mazzarrone e Licodia Eubea, potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto per un progetto di impresa sotto forma di cooperativa sociale di tipo B. Per accedere all’ammissione di finanziamento è richiesta la presentazione di un business plan, utile alla pianificazione dell’attività, degli obiettivi che si intende raggiungere e le strategie che si intendono adottare.



Per la realizzazione del business plan ci si potrà rivolgere all’Agenzia Giovani per i Giovani, che in seno al progetto “Work e talent in progress”, mette a disposizione in maniera del tutto gratuita il servizio di incubatore d’impresa, gestito in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, e con il sostegno dell’Associazione Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, che fornisce consulenza oltre a una serie di servizi mirati che consentano l’acquisizione di competenze innovative gestionali e imprenditoriali per le cooperative costituite in maniera prevalente da giovani fino ai 35 anni.



Ci si potrà, inoltre, avvalere del servizio di co-working, ossia uno spazio gratuito di condivisione lavorativa per strutturare nuove idee aziendali usufruendo delle postazioni con accesso a internet presenti nella sede e dei servizi quali segreteria dedicata, sala conferenze, e sala riunioni.

Inoltre sarà possibile per tutte le forme di cooperativa, nella sede di via Oleandri n°30 a Caltagirone, avere l’assistenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando per il finanziamento delle spese di costituzione di nuove cooperative promosso dal Fondo mutualistico UNIFOND S.p.A. della Centrale Cooperativa che mette a disposizione l’importo massimo di 1.400 euro per ogni cooperativa per la copertura di spese notarili, di acquisto e vidimazione libri sociali e fiscali, e per la registrazione degli atti connessi alla costituzione della cooperativa, che si andrà a sommare all’importo già riconosciuto dal Distretto socio-sanitario D13.