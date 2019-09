Inserita in Cronaca il 03/09/2019 da Rossana Battaglia WopArt Work on Paper Fair WopArt | Work on Paper Fair

19 - 22 settembre 2019

Centro Esposizioni Lugano Presentazione alla stampa della IV Edizione di WopArt | The International Art Fair devoted to works on paper

Lugano Lunedì 9 settembre 2019 | ore 11.00 LAC - Lugano Arte Cultura

Piazza Bernardino Luini 6, Lugano (CH) Relatori Marco Borradori: Sindaco della Città di Lugano Roberto Badaracco: Capo Dicastero Cultura Sport ed Eventi, Municipale della Città di Lugano Alberto Rusconi: Presidente WopArt Paolo Manazza: Founder WopArt Serena Di Palma: Chief of Communication WopArt Mimmo di Marzio: CulturalManager WopArt

Lunedì 9 settembre a Lugano si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di WopArt – Work on Paper Fair, fiera internazionale dedicata alle opere d’arte su carta. La fiera, fondata da Paolo Manazza, pittore, giornalista ed esperto di economia dell’arte, si arricchi-sce quest’anno di un nuovo socio, l’imprenditore Alberto Rusconi, figlio dello storico editore Edilio Rusconi, convinto che la carta continui a rappresentare il veicolo privilegiato con cui si diffondono conoscenza e cultura. WopArt si terrà dal 19 al 22 settembre nei 7.000 mq di spazio espositivo del Centro Esposizioni Lu-gano: gallerie da tutto il mondo, suddivise in quattro sezioni curate, esporranno opere realizzate su carta – dai disegni antichi alla fotografia d’autore alle carte moderne e contemporanee – affiancate da sette mostre collaterali, progetti speciali, un ricco programma di conferenze e una città coinvolta con mostre ed eventi nei vari spazi espositivi pubblici e privati.

