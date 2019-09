Inserita in Politica il 02/09/2019 da Cinzia Testa Marettimo Italian Film Fest, Fao e Future Food Institute lanciano la prima Scuola Europea del programma internazionale In occasione della prima edizione del Marettimo Italian Film Fest, svoltasi dal 17 al 20 luglio scorsi, Fao e Future Food Institute, hanno lanciato la prima Scuola Europea del programma internazionale "Future Food For Climate Change", che si svolgerà a Marettimo dal 13 al 18 luglio 2020 nell’ambito della seconda edizione del Festival del Cinema. Oltre che a Marettimo, l’iniziativa si svolgerà a New York, dal 6 all’11 luglio 2020, e a Dubai, dal 9 al 14 luglio 2020. "Marettimo, situata nella più grande riserva marina europea - dice Beatrice Just di Solemar, che ha curato la parte relativa all´ambiente di questa prima edizione del Festival - si pone con la Summer School del prossimo anno, l‘obiettivo di sensibilizzare i giovani, e non solo, su tematiche ambientali fondamentali per la salvaguardia del mare e per il futuro del nostro pianeta". L’importanza dell’oceano e dei mari nei fenomeni legati al clima globale è fondamentale. I nostri oceani, spesso trascurati, sono di gran lunga il più grande bacino di assorbimento del carbonio del mondo (Secondo World Watch, alghe, coralli e vegetazione oceanica immagazzina circa il 93% dell’anidride carbonica) e l’acidificazione cui li stiamo sottoponendo è complice della crisi climatica. Allo stesso tempo, lo scioglimento dei ghiacciai, provoca un innalzamento dei livelli del mare non più sostenibile.

Nei giorni scorsi, intanto, a Marettimo l’Associazione ‘Solemar’ ha assegnato una borsa di studio a Marina Lipari, per partecipare alla Summer School in corso di svolgimento da ieri, 1 settembre, fino a giorno 7, a Blubank, in Islanda.

Si tratta proprio di un’iniziativa collaterale all’evento iniziato a luglio scorso con la tavola rotonda sull’importanza del Cinema come volano di sviluppo del territorio. “Continua incessante il nostro lavoro per consolidare un evento che puntiamo a far diventare di grande rilievo nel panorama dei festival italiani per celebrare il cinema italiano - dice Cettina Spataro, presidente di Solemar. - Siamo felici di aver assegnato alla marettimara Marina Lipari la borsa di studio che le consentirà di rappresentare le Isole Egadi in Islanda in un contesto internazionale”.