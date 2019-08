Inserita in Politica il 23/08/2019 da Direttore Tomboliamo 2019: venerdì 23 agosto il grande show in piazza Biscione a Petrosino Venerdì 23 agosto – dalle ore 21.00 – uno degli appuntamenti più attesi di quest’anno di “Petrosino Estate 2019”: la quarta edizione estiva di “Tomboliamo – Lo show dei numeri”. Lo spettacolo, in piazza Biscione, sarà presentato come sempre da Enzo Amato, Alessandro Gagliano e Dario Tumbarello. Organizzazione a cura della Pro Loco Petrosino. Nello staff delle due serate anche: Vita Patti (presidente dell’associazione Pro Loco Petrosino), Giuseppina Mannone, Ketty Ragona, Monica D’Alberti, Giuseppina Marrone e Alessia Capizzo. Con Peppe e Dario Amato. Tra gli ospiti della serata l’imitatore Ezio Genna (Tu Sì Que Vales).



Grande divertimento e tantissimi premi messi in palio dagli sponsor della serata. Una serata da trascorrere in allegria e spensieratezza. Con la presenza sul palco, come dicevamo, di tanti ospiti! Lo spettacolo si svolgerà nella piazza principale della località Biscione, a Petrosino. Tra i premi più importanti ci sarà un un telefonino smartphone Vodafone di ultima generazione. Con il patrocinio del Comune di Petrosino.



Gli organizzatori: “Per spazzare la monotonia, e per staccare un po’ la spina dalla quotidianità, venite a giocare con noi! Tanto intrattenimento con il pubblico con i tanti premi messi a disposizione dagli sponsor e dalla organizzazione ‘Pro Loco Petrosino’. Sarà una serata allegra. I problemi ci sono, la crisi è pesante, ma una volta fuori dall’uscio di casa e fuori dagli impegni lavorativi, si cerca di svagarsi con spettacoli che portano il buonumore. E noi siamo felici di portare vitalità e contentezza alle persone che ci vengono a vedere. Vi aspettiamo numerosi come sempre, per farvi trascorrere una bella serata in piazza”.