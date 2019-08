Inserita in Tempo libero il 22/08/2019 da Direttore Nasce Erice Fantasy, sabato e domenica il borgo medievale si trasforma Il 24 e 25 agosto lo splendido borgo medioevale di Erice è pronto ad accogliere per la prima volta l´Erice Fantasy, un turbinio di spettacoli, giochi, costumi e divertimento. L´evento si svolgerà alle "Torri del Balio", all´interno del centro storico di Erice. Sarà un festival della cultura popolare, il primo comic-con nella cittadina ericina.

Erice si trasformerà in una nuova città fantastica per adulti, bambini, appassionati di fantasy, di cosplay o di fumetti. .

All´interno dell´evento un´area stand in sui sarà possibile acquistare fumetti, gadget vari, prodotti giapponesi, video giochi, action figure, e molto altro; gare e sfilate di cosplayer (persone che interpretano, volontariamente, il ruolo di personaggi del mondo nerd pop, dai supereroi ai personaggi Disney o degli anime, cartoni animati giapponesi, e manga, fumetti giapponesi); l´incontro, tramite meet-and-greet, o tramite panel con gli ospiti del settore; tornei video ludici (Playstation, Xbox, Pc, giochi da tavolo); intrattenimento musicale sul palco e attività d´intrattenimento a opera di gruppi e associazioni di rievocazione di fantasia.

Nel dettaglio, saranno ospiti della manifestazione Corinne Mantineo, youtuber amata dai più piccini con più di 600 mila iscritti su YouTube, i Magical Dreams, reduci dal successo nazionale della fiction di Rai Uno "Questo nostro amore ´80" con Neri Marcorè e Anna Valle, cantanti e attori che delizieranno tutti i partecipanti con la loro musica Disney e con le sigle tv più belle, Ciccio Merrino, performer, intrattenitore e ballerino, Ornella Centineo, fumettista e illustratrice nonché l´artista che ha realizzato il manifesto di questa prima edizione dell´Erice Fantasy dedicato al 50esimo anniversario dello sbarco dell´uomo sulla luna, Hikari, cosplayer e idol italiana, Cristal Cosplay, Yumelily e tanti altri.

L´evento è patrocinato dal Comune di Erice.