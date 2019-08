Inserita in Politica il 22/08/2019 da Direttore Nell’ambito dei festeggiamenti a Custonaci segnalo due appuntamenti che si terranno questa sera e domani. questa sera alle ore 21.30 una conversazione su “l’invisibile nell’immagine della madonna di custonaci” a cura di don rino la delfa, ecclesiologo, gia’ preside della facoltà teologica di sicilia che ha dedicato uno studio alle icone mariane nel nostro territorio (nel mese di maggio scorso si e’ occupato di una interessante lettura della madonna di trapani). L’incontro si tiene nella “stalla della madonna”.



domani sera invece, nel santuario, un’interessante conversazione di taglio artistico per presentare la “porta ritrovata” a cura di :Gaetano Edoardo Alagna e Claudia Bertolino. Si tratta d una tavola raffigurante la Madonna in trono col Bambino, custodita all’interno del Museo del Santuario ed in questi giorni esposta in Chiesa attribuita alla Bottega del Crescenzio (1541). Dopo il suo rinvenimento all’inizio degli anni ’70 in un deposito annesso al Santuario, la Tavola è stata sottoposta a restauro conservativo per evitare l’ulteriore degrado. Nel pubblicare gli esiti del restauro, Maria Grazia Paolini nota schemi compositivi riconducibili alla sintassi pittorica maturata a Palermo intorno alla bottega di Antonello Crescenzio.