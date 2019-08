Inserita in Tempo libero il 22/08/2019 da Direttore A Paceco musica teatro danza arte e tradizione locali

Yellow Summer Festival, evento dedicato alla musica, alla danza, alla pittura, al teatro, alla fotografia, alla lettura e alle tradizioni locali, prende il nome da uno dei prodotti più tipici di Paceco: il melone giallo.

Organizzato dall’associazione giovanile “Rerum Novarum Paceco”, ente nato sei anni fa dal desiderio di molti giovani che intendono cooperare per lo sviluppo del loro territorio, è “un orizzonte in cui tuffarsi” che coniuga tradizione e innovazione delle più svariate forme musicali e artistiche; è un’occasione per emozionarsi, conoscere e confrontarsi con le più interessanti produzioni del territorio al fine di condividere esperienze e passioni per una crescita culturale della società e una maggiore valorizzazione dell’arte.

L’evento si tiene nella suggestiva cornice della piazza Vittorio Emanuele di Paceco, un fortezza incastrata al centro collinare del paese, tra il fantastico scenario delle magiche saline di Nubia e la maestosità del Monte Erice.

Nell’arco di una stessa serata, per tre giorni, si alternano concerti di musica pop-rock, jazz, classica, folk, dj, esibizioni di danza a cura delle accademie che operano nel territorio e di giovani talenti che si stanno accostando nel meraviglioso mondo della musica. Non mancano le degustazioni delle tipiche sfinge, del melone giallo e di altre squisitezze locali, le mostre fotografiche e l’angolo lettura che ricordano agli adulti e fanno conoscere ai giovani il passato del paese, i giochi per bambini e il villaggio shopping. Un connubio perfetto di idee dove il pubblico può soddisfare il palato e rigenerare l’animo. Appuntamento nei giorni 23, 24 e 25 agosto dalle ore 19.30.